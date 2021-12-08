 

Диетолог Антонина Чарышкина рассказала о двух самых вредных новогодних блюдах

08.12.2021, 21:12, Разное
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Эксперт в сфере питания Антонина Чарышкина призывает правильно составлять праздничное меню. «Оливье» и «селедка под шубой» – наиболее вредные блюда на новогоднем столе.
Питание человека в период новогодних праздников отличается неким изобилием. От употребления безмерного количества алкоголя и различных блюд в первую очередь страдает желудок. Врач-диетолог Антонина Чарышкина назвала салат «оливье» и «селедку под шубой» самой неполезной пищей на праздничном столе и посоветовала, какие вредные продукты можно заменить для сохранения привычного вкуса.

В популярном салате есть 2 неполезных продукта: колбаса и майонез. В составе варенки много жиров, опасных для организма нитритов, фосфатов и консервантов. В свою очередь, магазинный майонез содержит белковую эмульсию, яичный порошок, дезодорированное подсолнечное масло и большое количество простых углеродов. К тому же эти компоненты «оливье» достаточно калорийны. Чарышкина советует заменить колбасу на вареное мясо, а майонез – на йогуртовый соус.

«Селедка под шубой» отличается особой калорийностью из-за наличия в ней отварного картофеля, соленой рыбы и майонеза. Исправить это можно, заменив картофель на яблоко, а майонез – сметаной. Диетолог уточнила, что если изготавливать соус дома из натуральных ингредиентов, то его вполне можно добавлять в блюда.

Источник: doctorpiter.ru



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