 

Ученые рассказали о влиянии потребления сахара на риск развития болезни Альцгеймера

08.12.2021, 21:12, Разное
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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого подвергли изучению факторы, напрямую влияющие на риск возникновения и развития наиболее распространенной формы деменции – болезни Альцгеймера. Выяснилось, что одну из ключевых ролей на опасность столкнуться с указанным заболеванием играет потребление сахара.
Базовой гипотезой исследования ученых, представляющих Университет Раш (Чикаго, США), стал тот факт, что болезнь Альцгеймера сопряжена с нарушениями в метаболизме глюкозы – постепенным снижением её использования в мозговой коре и сокращением экспрессии и связывания инсулина и рецепторов инсулиноподобного фактора роста в мозжечке. При этом, как отметили медики, большинство видов сахаров, обладающих идентичной базовой химической структурой, быстро трансформируется в глюкозу. Её метаболизм, в свою очередь, регулируется за счет инсулина и инсулинозависимого белка-переносчика GLUT4, широко экспрессирующегося в гипоталамусе и способного играть роль в работе памяти. В процессе исследования исследователи провели анализ данных 837 пациентов проекта для установления связи между употреблением сахара и мыслительными функциями. Итоги аналитической работы продемонстрировали наличие обратной зависимости между объемом употребляемого сахара (в чистом виде и в составе блюд) и когнитивными функциями, в числе которых значились мышление, семантическая и эпизодическая память, кратковременная память и скорость восприятия.

Отмечается, что к исследованию были допущены пациенты, полностью заполнившие специальный опросник по рациону питания. Кроме того, последние обязаны были соответствовать дополнительным требованиям, среди которых – отсутствие отказа от употребления сахара и раннего диагноза “деменция”, а также наличие предварительно пройденного анализа когнитивных способностей. Оценка проводилась в рамках 19-ти тестовых заданий, при этом принимались во внимание влияние этнической принадлежности, возраста, пола, общего потребления калорий, алкоголя и холестерина-ЛПВП участников.

“В будущем нужно более внимательно исследовать роль добавленного сахара, а также способы регулировать зависимость между общим потреблением сахара и мышлением через общее количество получаемых калорий “, – подвел итог научной работы один из её авторов, доктор Кристофер Форд. Материалы исследования были опубликованы в Daily Express.

Источник: inosmi.ru



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