Мнение: О пункте МТО ВМС РФ в Порт-Судане

О перспективах российской военно-морской базы в Судане и о пробуксовках в переговорах о ее открытии.

Интересные детали о том, какие первоначально были хотелки на тему того, какой должна быть военная база РФ в Порт-Судане и приложениями в виде аэродромов.

Согласно первоначальным договорённостям с Омаром аль-Баширом, предполагалось развернуть не только пункт МТО, но и создать аэродром для базирования авиационной группировки с размещением батарей ПВО и ПКО. Российская сторона не была готова платить за базу и размещение, предоставляя в обмен определенную номенклатуру военной и специальной техники, а также сам факт защиты Судана путём размещения базы на его территории.

После смены руководства Судана в результате переворота вопрос был ещё актуален — более того, предлагалось создать ещё один аэродром базирования ближе к треугольнику границ на севере страны. Если бы не российская бюрократия общее хорошее отношение суданцев к русским на начальном этапе после переворота сулило ещё большие выгоды.

В итоге, в определенный момент новое военно-политическое руководство Судана наладило контакт через Уганду с Израилем и США. В окружение Абдула Фаттах аль-Бурхана на протяжении достаточно длительного срока взращивались агенты влияния Запада, которые в нужный момент и убедили прагматичного генерала, что русские долго ещё резину будут тянуть, а с Западом договориться проще сейчас. Поэтому и стал вопрос об оплате размещения российских войск в Судане.

Акцент на ситуации с беженцами — это, своего рода, напоминание о важности Судана для геополитической стабильности северо-восточной Африки. По линии ООН и ряда других структур «Силы быстрого реагирования» Хамедти не просто контролируют потоки беженцев, но и не пускают их дальше на север — в Ливию и Египет. Да, они на этом зарабатывают. Да, ручеек всё равно есть. Но если их убрать, северные страны захлестнёт неконтролируемый поток. И в случае начала какого-то конфликта в Судане и развала страны, это бумерангом может ударить по геополитическому Северу.

В сухом остатке получается так, что господин Желтов говорит нужные и правильные вещи. Вот только если раньше база в Судане нужна была, в первую очередь, Судану, то теперь инициатива упущена. А учитывая отсутствие у бюрократических структур желания этот вопрос решить и боязнь испортить лишний раз отношения с западными партнёрами, вопрос и вовсе подвешен.

(с) "Рыбарь"

https://t.me/rybar/22928 – цинк

https://t.me/mayamanna/1117 – искомое интервью с послом РФ в Судане

Стоит отметить, что генерал Бурхан не отказывается публично от сделки по Порт-Судану. Не далее как 4 дня назад он заявил, что создание военной базы РФ в Судане укрепит отношения между Хартумом и Москвой.

Военный лидер Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что они все еще рассматривают сделку по военно-морской базе на Красном море с Россией, выразив надежду, что это будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Активация соглашения о точке материально-технического обеспечения, заключенного режимом аль-Башира с Россией, регулярно всплывает на поверхность, поскольку суданские официальные лица остаются неясными по этому поводу.

Теперь, когда суданские военные руководители находятся под огромным международным давлением, чтобы они взяли на себя обязательство соблюдать конституционную декларацию, подписанную с оппозицией, они возобновили более позитивные отзывы об этом.

Выступая в субботу агентству Reuters, аль-Бурхан сказал, что рассмотрение соглашения еще не завершено.

«Мы надеемся, что наши отношения (с Россией) укрепятся с подписанием этого соглашения», – сказал он Рейтер.

«Консультации продолжаются, и мы работаем над соглашением, пока оно не станет приемлемым и законным».

Во время обсуждения исключения Судана из списка террористов США военные лидеры заявили, что реализация сделки зависит от будущего законодательного совета, в то время как было очевидно, что продемократические силы, которые его сформируют, настроены враждебно к сделке.

Однако в июне 2021 года глава администрации Судана генерал Мохамед Осман аль-Хусейн сообщил местному телеканалу Blue Nile TV, что на самом деле они вели переговоры с Россией о пересмотре сделки, чтобы лучше защищать интересы Судана и служить им.

В интервью Sputnik после ноябрьского переворота аль-Бурхан заявил, что Судан будет работать над выполнением своих обязательств по сделке по созданию российской военно-морской базы на Красном море, послав позитивный сигнал России, поскольку последняя отказалась присоединится к осуждению военного переворота в Судане со стороны Запада.

https://sudantribune.com/article226546/ – цинк

Но конечно, это уже не вопрос заключенной сделки, а стадия торга, где суданцы пытаются набить цену, струсив с России деньги в нагрузку к ранее заключенному соглашению. Так как аппетиты у суданцев большие, РФ не торопится бросаться в них деньгами ради базы в Порт-Судане.

Поэтому переговоры и торги продолжаются, но конечно благоприятный момент для открытия базы при Аль-Башире был упущен и сейчас проект, благодаря противодействию США и их агентов влияния в Судане, реализовать несколько сложнее, хотя и не сказал бы, что совсем невозможно.

Как представляется, успех сделки зависит от того, насколько военные в Судане смогут сохранять реальный контроль над ситуацией в стране и сдерживать прозападную оппозицию, с которой они будут вынуждены поделиться властью. Если оппозиция просто хочет не допустить сделки, то военные просто желают получить дополнительную российскую поддержку и немного (или много) денег сверху. При этом, продолжение торга с Россией позволяет им продавать Западу тезис, что "военные просто так не сдают интересы Судана России", прикрываясь от обвинений в сговоре с русскими. Но конечно, если сделка будет заключена, ничего военных не спасет от самых жестоких обвинений. Потому что если на переворот и местные художества Вашингтон при необходимости и может закрыть глаза, то вот на сотрудничество региональных правительств с РФ или Китаем, ни в коем случае. Это касается как потенциальной базы РФ в Судане, так и потенциальной базы ВМС Китая на атлантическом побережье Африки, в Гвинее.

С мой точки зрения, если удастся согласовать приемлемую цену за базу (возможно, путем поставок дополнительных вооружений), то надо брать, в продолжающейся Холодной войне она точно не будет лишней. С другой стороны, сильно переплачивать за нее конечно же не стоит.

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