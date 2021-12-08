Мнение: Как бы я поддержал малый бизнес на месте государства

Сначала очень кратко о том, почему социалисты должны молиться на малый бизнес, всячески помогать предпринимателям, дарить нам цветы и ценные подарки. Малый бизнес создаёт рабочие места. Больше рабочих мест — выше конкуренция за рабочую силу. Выше конкуренция — выше зарплаты, лучше условия труда. Чем сильнее развит малый бизнес, тем лучше себя чувствуют наёмные работники, то есть именно та часть общества, которую социалисты считают единственно важной.

Это была ремарка специально для социалистов. Сторонникам более современных экономических теорий рассказывать про пользу малого бизнеса не нужно, они понимают её и без пояснений.

Государство в России малый бизнес поддерживает, власти прикладывают усилия в верном направлении. Поддержка сейчас выглядит как борьба двух рук: одна рука власти пытается прихлопнуть малый бизнес как таракана на кухонном столе, другая рука удерживает первую. Вот эта другая рука — это и есть поддержка.

Звучит не очень воодушевляюще, но всё познаётся в сравнении. Россия является сейчас чуть ли не лучшей развитой страной для малого бизнеса: крошечные налоги, редкие проверки, почти бессимптомная бюрократия. Да, могло бы быть гораздо лучше, я и дальше буду нудеть, однако по сравнению с условными Германией или США у нас просто рай.

Плавно перехожу к теме поста. Вот мои мысли о том, как государство могло бы поддержать или меня, — довольного собой буржуа с двадцатилетним стажем ведения бизнеса в России, — или моего молодого коллегу, делающего первые шаги на ниве отбора прибавочной стоимости у рабочих. Кое-что из нижеперечисленного государство уже делает: обычно или в недостаточном объёме, или в режиме притворства, имитации работы. Другие мои идеи пока что ещё не воплощены в жизнь.

Итак, вот мой перечень:

1. Личный инспектор в Налоговой

Когда я прихожу в банк, меня встречает там личный менеджер, который знает меня в лицо и называет по имени-отчеству. Мы садимся в отдельный уютный кабинет, раскладываем бумаги и за чашкой кофе быстро решаем все мои вопросы. Когда нужно, я могу немедленно подписать бумаги, отправить деньги, подать заявление и, вообще, получить от банка любую услугу из его обширного списка. По большей части вопросов, впрочем, мне даже не требуется ехать в банк лично: я всё могу решить со своим менеджером по телефону.

При этом я не вхожу в список Форбс и, вообще, не являюсь богатым по российским меркам человеком. Это стандартный формат работы банка с клиентами чуть крупнее среднего обывателя.

Налоговая инспекция получает от меня неизмеримо больше денег, чем банки, в которых у меня открыты счета. Однако личного менеджера у меня там нет. Приехав в Налоговую лично и отсидев там очередь, я получаю двухминутную аудиенцию у рядового клерка, которому надо каждый раз заново вникать в мою ситуацию, и который зачастую не имеет ни знаний, ни полномочий, чтобы решить даже мелкие мои проблемы.

Мне кажется, можно было бы и ввести институт личных инспекторов для предпринимателей, которые платят хотя бы 50 тысяч рублей налогов в месяц. Это сэкономит предпринимателям массу времени и сил, при этом собираемость налогов вырастет, так как надуть инспектора, с которым ты хорошо знаком лично, гораздо сложнее, чем отправить по почте бездушный отчёт с лукавыми цифрами.

2. Удаление бюрократии

Не далее как вчера я был в почтовом отделении, получил бумажное письмо счастья из Фонда Социального Страхования. Заместитель директора филиала любезно поставила мне на вид, что у меня в двадцатой строке таблицы № 2 отражено 0 рублей, тогда как по данным ФСС там должно стоять 17 рублей 95 копеек. Счётчик начал тикать: у меня теперь есть 5 дней, чтобы или прислать новый расчёт, или предоставить убедительные пояснения по поводу этих 18 рублей.

Государство сделало бы большое дело, если бы избавило предпринимателей от этой мышиной возни. Уберите бумажные письма полностью — это воровство времени и потенциальная бомба в случае утери либо перехвата. Перестаньте требовать от меня расчётов, которые не помещаются на листке А4 крупным шрифтом. Полностью забудьте обо всех погрешностях меньше 100 рублей и не предпринимайте никаких действий, кроме будничных писем по электронной почте, по задолженностям меньше 10 тысяч рублей. Дайте по рукам тем, кто придумал и внедрил нынешнюю систему электронных подписей — она не только крайне неудобна, но и насквозь дырява.

Уберите, наконец, карательную систему юридических адресов, которая заставляет маленькие айтишные стартапы тратить по 100+ тысяч рублей на помещения, которые они даже не используют.

3. Запрет розжига

Если вы процитируете в соцсетях «Тараса Бульбу», — то место, где Гоголь писал всякое нехорошее про евреев, — вас привлекут к ответственности за «возбуждение ненависти или вражды». Однако если вы будете сочинять злые истории про предпринимателей, расчеловечивать капиталистов, призывать вешать и расстреливать обеспеченных людей, государство сделает вид, будто не происходит ровным счётом ничего важного.

Как результат, многие предприниматели ударяются в одну из двух крайностей, а иногда даже сразу в обе крайности одновременно. Некоторые при первой возможности увозят из России если не бизнес, то хотя бы семью и накопленные капиталы. Другие, и на это особенно неприятно смотреть, становятся завзятыми сталинистами, пытаются доказать своим предполагаемым палачам, что их трогать не надо, что они они тоже «за народ» и «за социальную справедливость».

Проблему можно было бы решить, если бы государство реагировало на явные нарушения закона со стороны коммунистических трибунов. Или, как вариант, если бы на это реагировали российские «деловые партии», которые делают сейчас вид, будто представляют интересы российского бизнеса в целом.

4. Отмена налогов

Недавно была новость, в Финляндии собирались ввести отрицательный подоходный налог:

https://www.rosbalt.ru/world/2021/09/02/1919222.html

Так как малый бизнес государству полезен, возможно, стоило бы задуматься и о полной отмене налогов с малого бизнеса. Это окупится: бизнесменов станет больше, зарплаты у сотрудников станут выше, сотрудники заплатят больше налогов со своих более высоких зарплат.

Субсидии предпринимателям не нужны, так как их всё равно получат не бизнесмены, а профессиональные получатели субсидий. А вот отмена налогов нам поможет. Не потому, что нам жалко денег, — налоги в России и так маленькие, — а потому, что уплата налогов связана с бюрократией и нервотрёпкой, которые отвлекают от реального дела.

Каждый платёж в бюджет состоит из двух частей: денежной и бюрократической. К сожалению, бюрократическую часть государство обычно игнорирует, считает равной нулю, как будто работа по оформлению документов ничего не стоит, а наказания за ошибки в оформлении несущественны. Из-за этого иногда 300 рублей штрафа обходятся предпринимателю дороже, чем обошлись бы отданные без документов 100 тысяч рублей.

Кстати, и эта проблема решилась бы, если бы у Налоговой был институт личных инспекторов. Идеальную работу с ФНС я вижу так. Раз в квартал ко мне в офис приезжает мой инспектор, смотрит мои документы и мою базу 1С, смотрит мои банковские счета. Потом инспектор считает, сколько я должен за этот квартал, и обсуждает итоговую сумму со мной, поясняя, откуда что вылезло, и как я могу сэкономить в следующем квартале. Я плачу эту сумму и сплю спокойно — при этом никаких отчётов я не делаю в принципе.

Ну, в самом деле, что за ерунда — если вы снимаете квартиру, вы же не пишете каждый месяц владельцу квартиры подробные отчёты с графиком посещения сортира, с протоколами снятий показаний со счётчиков, с журналом учёта вилок и ложек? Вы просто кидаете ему раз в месяц нужную сумму на карточку, да ещё изредка высылаете в Вотсап фотографии жировок, счетов за коммуналку. Будьте уверены, Налоговая может точно так же. Просто не считает нужным.

5. Предмет «бизнес» в школе

Открыть своё дело в России не сложнее, чем начать собирать бутылки в парке. В школах, однако, нас учат строению паука-крестовика, но не учат элементарному — как открыть свой бизнес, как вывести его в плюс, и как правильно закрыться после разорения, чтобы через полгода, отдышавшись, можно было зайти на второй подход.

Конкретика детям не нужна, — правила составления отчётов, регистрации новых ИП и так далее всё равно меняются. А вот основы преподать нужно, рассказать несколько историй успеха необходимо. Как минимум для того, чтобы в головах у школьников отложилось: институтом и армией спектр возможностей не исчерпывается. После школы можно открыть собственный бизнес, даже если ни у тебя, ни у твоих родителей нет ничего хотя бы издали похожего на первоначальный капитал.

Кстати, отсрочку от армии молодым предпринимателям я бы тоже давал. Это было бы справедливо, так как для экономики они куда как полезнее, чем молодые аспиранты.

6. Старчество

Главное, что нужно начинающему предпринимателю — это хорошие советы. Сам-то он, понятно, считает иначе, — «не учите нас жить, помогите материально», — но опыт подсказывает, что умные советы важнее денег.

Малому бизнесу очень помогли бы некоммерческие клубы по интересам, на которых предприниматели могли бы общаться друг с другом, задавать опытным товарищам вопросы по своим текущим планам или проблемам.

Сейчас подобные клубы тоже есть, их создают сами бизнесмены. Однако это довольно закрытые организации, наглую и любопытную молодёжь там не ждут. Государство могло бы выделить помещения, оплатить еду, провести всю организационную работу и создать нечто подобное, но в более демократичном формате. Но только с обязательным привлечением специалистов по безопасности, разумеется, — чтобы отфильтровать инфоцыган и пирамидостроителей, которые первыми побегут в такие места на поиски новых жертв.

7. Бесплатные аренда и бухгалтерия

Если уж государству хочется потратить деньги, — не просто снизить нагрузку на малый бизнес, а вот именно помочь ему деньгами, — оно может помочь начинающим предпринимателям оплатой аренды и бухгалтерии. Допустим, открылась новая фирма: или ИП, или даже ООО. Если учредители не использовали льготу в последние 10 лет, они могут прийти в любой бизнес-центр С или ниже, чтобы оплатить там первый год аренды помещения бесплатными чеками от государства. Допустим, в размере 10 квадратных метров на одного сотрудника. Примерно так, как это сделано сейчас в детских магазинах, в которых молодые родители оплачивают покупки со специальных карточек от государства.

То же самое и для бухгалтерии: начинающим предпринимателям государство может выдавать сертификаты на услуги бухгалтеров. Больших расходов это не потребует, так как сейчас в России бюрократии относительно мало — она скорее демотивирует и бьёт по психике, чем наносит реальный ущерб. Полагаю, всю бухгалтерию первого года можно будет с запасом уложить в сертификат на 30 тысяч рублей. Совершенно несущественная сумма, если подумать про налоги, которые предприниматель заплатит в будущем, и про рабочие места, которые он создаст.