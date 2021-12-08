 

В Калифорнии предложили шкалу мудрости

08.12.2021, 21:02, Новости дня
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Американские ученые из Калифорнийского университета предложили новую шкалу мудрости. По словам специалистов, по новой системе, чтобы определить степень мудрости человека, достаточно от него получить ответы всего-то на семь ключевых вопросов.

Вообще-то, это не первая предлагаемая учеными шкала, напоминают эксперты. До сих пор была известна анкета из 28 вопросов.

В данном случае мудрость определяется как способность быть счастливым, устойчивым к стрессам и поддерживать свое здоровье. Также имеют значение такие качества как решительность, умение принимать чужую точку зрения, контролировать свои эмоции. Важная роль в данной шкале отведена духовности. Первое исследование по данной шкале проведено в фокус-группе из 2 000 человек.



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