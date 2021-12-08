В Ливерпульском университете кошек назвали психопатами

По мнению зоологов из университета в Ливерпуле, явные признаки психопатии можно обнаружить практически у каждой домашней кошки. С таким заявлением ученые выступили после проведенного очередного исследования, во время которого они изучали поведение домашних любимцев.

В данном случае ученые использовали специальный инструмент под названием CAT-Tri+, позволяющий получить наиболее точные и объективные данные о психологическом состоянии животного.

Исследователи отмечают, что психопатию кошки наследуют, скорее всего, от своих далеких диких предков. Впрочем, кто держит этих животных дома, тому хорошо известно, что даже самый милый пушистик готов в любой момент вступить в схватку с более сильным противником за свою территорию.