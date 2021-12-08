Помним не только о руках, но и о ножках: тенденции новогоднего педикюра 2022-го

Красивые ухоженные ногти на руках и ногах способны не только украсить женщину, но и сделать эффектный акцент на образе. Специалисты собрали модные варианты для предновогоднего периода. В тренде яркие оттенки, контрастные сочетания и оригинальные дополнения.

Стильные идеи

Не нужно делать маникюр и педикюр в одном стиле. В этом сезоне можно сочетать разные варианты оформления и подбирать такие дизайны, которые подойдут по форме и подчеркнут ногтевые пластины. Отличным выбором будет одна цветовая гамма для ноготков. Можно добавить немного шиммера, и результат получится нежным и женственным.

В тренде мраморные смешивания. Так, обычный черный помогает превратить простой маникюр в эффектное дополнение стиля. Кстати, делать контраст можно не только на большом пальце.

Французский педикюр также отлично смотрится на ноготках. Он подчеркивает форму и делает пальцы аккуратными. Хотя нет ограничений на разные оттенки во френче, классика все же выглядит намного красивее и торжественнее. В плане сочетания с другими вариантами на руках такой педикюр считается универсальным.

Яркий взрыв

Глянцевый синий на ногтях выглядит празднично и эффектно даже без дополнений в виде камней и шиммера. Даже в монотонном исполнении педикюр будет выглядеть максимально ярко.

Глубокий и насыщенный цвет отлично украсит ножки и сделает их эффектными. Кстати, популярными будут все оттенки синего, поэтому нежный голубой также в тренде зимнего сезона. Можно использовать маникюр без узоров и принтов, чистый цвет способен дать максимальный эффект яркости и выделить ноготки.

Раньше в тренде было сочетание матовых и глянцевых вариантов. В этом сезоне специалисты советуют не экспериментировать на ногтях с финишем и выбирать глянцевый топ, ведь тогда ноготки еще ярче, а форма становится красивее.

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Классический красный, как и белый, можно отнести к универсальным вариантам, которые подойдут практически всем и сочетаются с разными вариантами маникюра.

Немного блесток или шиммерные вставки помогут превратить простой педикюр в более яркий и эффектный элемент образа. Красный отлично подчеркивает форму ноготков и при этом не выглядит вульгарно.

Интересные дополнения

В педикюре можно экспериментировать с рисунками. Например, красивые снежинки отлично впишутся к синему оттенку и добавят больше яркости результату. Можно использовать и другие узоры на разных оттенках, но не стоит закрывать все ногти принтами. Достаточно небольшой детали на одном ноготке, чтобы сделать красивый акцент, но при этом не переборщить.

Роскошно и очень женственно будет выглядеть коричневый педикюр с блестками. Шиммерное равномерное покрытие с глянцевым финишем создает дополнительный эффект глубины. Можно использовать магнитный лак, тогда эффект объемности сделает ногти максимально выразительными.

Яркий и свежий зеленый добавит нотки праздника и хорошего настроения в образ. Его можно украсить золотыми элементами и вставками. Тогда праздничный новогодний педикюр будет выглядеть еще и максимально ярко и эффектно.