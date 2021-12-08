От классических до дерзких: несколько вариантов стрижки пикси для тех, кто не любит длину

Писки идеально подходит для мягких тонких волос. Многослойная стрижка великолепно подчеркивает их шелковистую текмтуру и позволяет получить необходимый объем. Вот несколько вариантов стрижки пикси для обладательниц тонких волос.

Длинная пикси

Такая прическа – самый подходящий вариант для школьницы, которая носит очки.

Пикси средней длины на светлых волосах с бликами

Эта стрижка смотрится очень естественно и женственно. Многослойность добавляет больше объема сверху. За счет асимметричности она выглядит мягче, а косой пробор отлично подходит к овальной форме лица. Изменение высоты пробора поможет адаптировать прическу к круглому лицу или в форме сердечка. Если лицо худое и вытянутое, можно добавить по бокам завитки или волны.

С пышным затылком

Эта прическа с хорошо продуманной формой позволяет получить пышный затылок. В профиль стрижка смотрится очень эффектно и позволяет демонстрировать серьги.

Пикси с длинными слоями на золотисто-русых волосах

Золотистый оттенок не только хорошо подходит для разных тонов кожи, но и является отличным способом получить легкие блики и текстуру на стрижке пикси для тонких волос. Эта прическа имеет более длинные слои, чем другие виды пикси, но она хорошо работает, поскольку осветление делает тонкие волосы более густыми и добавляет естественный объем.

Пикси с длинной челкой

Эта стрижка не нуждается в особой укладке и выглядит невероятно мило. Верх многослойный, что облегчает взбивание волос, а если вам нужен дополнительный объем, нужно нанести сухой шампунь в виде спрея и оставить на ночь или использовать пудру для увеличения объема. Это настоящая находка для тонких волос. Двойные светлые блики добавляют текстуру и глубину прическе.

Длинная пикси с укороченным бобом на серебристо-платиновых волосах

Этот серебристо оттенок с голубыми или лавандовыми тонами идеально подходит для смягчения румянца. Это еще один способ придать короткой стрижке на тонких волосах дополнительный объем. Эта стрижка представляет собой нечто среднее между пикси и бобом с асимметричным боковым пробором и сверхдлинной челкой. Сзади стрижка имеет красивый округлый изгиб над шеей. Боковые пряди выглядят слегка рваными и острыми за счет нанесения небольшого количества крема для укладки.

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Стильная пикси со светлой короткой челкой и длинными боками

Если хочется продемонстрировать авангардный стиль, этот вариант подойдет идеально. Нежный серый оттенок гармонично сочетается с бледным теплым тоном лица. Пряди по бокам около ушей делают длинными. Для креативности переднюю часть окрашивают в нежный, светлый пшеничный цвет, что создает неожиданный контраст. Волосы на макушке можно легко уложить, чтобы придать волосам объема и текстуры. Шелковистая челка красиво укладывается мягкими изгибами.

Пикси с короткой челкой и длинными боками на вечеринку

Короткая пикси на волосах лавандово-розового оттенка смотрится празднично, мило и свежо. Тщательно уложенный текстурированный верх переходит в тонкие кончики, создавая тем самым идеальную форму. Подходит к разным типам лица благодаря возможности варьировать укладку.

Пикси на платиново-русых волосах с зауженными кончиками и асимметричными краями

Этот вариант пикси напоминает модную стрижку мальчика с коротким затылком и боками. Более длинные волосы на макушке создают текстуру и объем. Челку, которая перекрывает лоб диагональной линией, можно приспособить под разные типы лица. Например, для круглого идеально подойдет лохматый объемный верх и густые бока.