 

Путин заявил о создании в РФ программы поддержки научной деятельности

08.12.2021, 20:44, Новости дня
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В РФ будет разработана программа, способствующая поддержке научной деятельности, инерцию к исследованиям нужно сохранить, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

«На ближайшие годы, может быть, на 10 лет вперед, постараемся выработать такую программу, которая способствовала бы поддержанию интереса к научной деятельности», – сказал президент на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, передает РИА «Новости».

По его словам, власти постараются сделать так, «чтобы вот этот темп, этот толчок, инерция сохранялась на будущее от этого толчка в повышении интереса к исследовательской деятельности».

Он также сообщил, что планируется совместное заседание совета по науке при президенте и заседание госсовета, это позволит определить задачи на будущее.

Ранее глава Курчатовского института отметил резкий рост интереса россиян к науке.

Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства «Сириус» на одноименной федеральной территории. Форум станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в РФ и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее. Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч человек из разных регионов России: молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.



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