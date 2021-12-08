Зеленский заявил о выделении Британией 1 млрд фунтов на поддержку Украины

Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины, сообщил 8 декабря президент Владимир Зеленский.

«Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном в прошлом году размер всеобщей британской поддержки увеличится до 3,5 миллиардов фунтов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Зеленского в Twitter.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выделенные средства пойдут на проекты инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики.

Ранее сообщалось, что украинский лидер прокомментировал переговоры президентов РФ и США, состоявшиеся 7 декабря. Зеленский назвал их позитивными.