 

Зеленский заявил о выделении Британией 1 млрд фунтов на поддержку Украины

08.12.2021, 20:44, Новости дня
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Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины, сообщил 8 декабря президент Владимир Зеленский.

«Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном в прошлом году размер всеобщей британской поддержки увеличится до 3,5 миллиардов фунтов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Зеленского в Twitter.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выделенные средства пойдут на проекты инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики.

Ранее сообщалось, что украинский лидер прокомментировал переговоры президентов РФ и США, состоявшиеся 7 декабря. Зеленский назвал их позитивными. 



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