Фурсенко пояснил использование дополнительных денег в науке

Современная ситуация в российской науке позволяет использовать дополнительные деньги эффективно, сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко на заседании Конгресса молодых ученых в Сочи.

«Наука, как и образование, у нас недофинансированы. Это означает, что если бы было больше денег, то эти деньги могли бы быть потрачены с достаточной пользой. <…> Мне кажется, что сегодня в науке тот момент, когда можно было бы эффективно потратить большее количество денег, с результативностью, с отдачей», – цитирует его ТАСС.

Фурсенко рассказал о риске неэффективного использования дополнительных средств, который был раньше. По словам политика, в 2012 году была поставлена задача увеличить финансирование науки, но оказалось нельзя просто раздать, нужно было выделить средства с высокой эффективностью.

Форум молодых ученых проходит сейчас в парке науки и искусства «Сириус». Мероприятие станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в РФ и завершит его.