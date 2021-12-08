 

Фурсенко пояснил использование дополнительных денег в науке

08.12.2021, 20:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Современная ситуация в российской науке позволяет использовать дополнительные деньги эффективно, сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко на заседании Конгресса молодых ученых в Сочи.

«Наука, как и образование, у нас недофинансированы. Это означает, что если бы было больше денег, то эти деньги могли бы быть потрачены с достаточной пользой. <…> Мне кажется, что сегодня в науке тот момент, когда можно было бы эффективно потратить большее количество денег, с результативностью, с отдачей», – цитирует его ТАСС.

Фурсенко рассказал о риске неэффективного использования дополнительных средств, который был раньше. По словам политика, в 2012 году была поставлена задача увеличить финансирование науки, но оказалось нельзя просто раздать, нужно было выделить средства с высокой эффективностью.

Форум молодых ученых проходит сейчас в парке науки и искусства «Сириус». Мероприятие станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в РФ и завершит его. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Independent – Великобритании предсказали два года повсеместной нехватки персонала

22.11 / В Москве разрабатывают оптические чипы

09.04 / Компания Sony презентовала две новые модели беззеркальных фотокамер

06.10 / Спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет

16.09 / Помпео: США продолжат защищать свои национальные интересы по всему миру

28.06 / Поклонская прокомментировала случившееся с Собчак

27.11 / Эллерт заявил о расставании с Мишиной

26.10 / Карабах заявил о готовности соблюдать перемирие

24.06 / Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем

01.09 / Great Wall представила новый внедорожник Tank 400 на автосалоне в Чэнду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика