 

Байден исключил отправку войск США на территорию Украины для защиты от РФ

08.12.2021, 20:42, Новости дня
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Байден отметил, что решения о направлении военных США в Украину “нет на столе”. По его словам, у Штатов “есть моральное и юридическое обязательство перед союзниками по НАТО” в соответствии со Статьей 5 о коллективной обороне, но это обязательство не распространяется на Украину.

Байден в ходе онлайн-разговора 7 декабря предупредил президента РФ Владимира Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации. Байден сказал Путину, что США готовы сейчас сделать то, чего не сделали в 2014 году, отметил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.   

Байден полагает, что Путин принял сообщение, так как “его немедленным ответом было то, что он понял это”.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

По мнению бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, Соединенные Штаты и другие страны – члены НАТО должны разместить свои войска в Украине на ротационной основе. Это позволит сдерживать Россию от нового нападения на Украину, считает Болтон.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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