“Самая сильная головная боль”. Украина потролила Россию в Twitter

На картинке изображены разные типы боли, каждый из которых локализуется в определенном участке головы: мигрень, боль от повышенного давления, стресса.

Боль от жизни рядом с Российской Федерацией на изображении охватывает всю голову, включая шею.

По состоянию на вечер 8 декабря твит набрал более 266 тыс. лайков и более 73 тыс. ретвитов. Пользователи соцсети тоже начали придумывать собственные мемы на эту тему.

pic.twitter.com/bBtsdr7wmX

— Ukraine / Україна (@Ukraine) December 7, 2021

Контекст:

Официальная страница Украины в Twitter появилась в июне 2016 года, сейчас на нее подписаны 207 тыс. человек. Страницу создали сотрудники тогдашней Администрации Президента Украины.

Аккаунт Украины периодически тролит российский, в 2017 году две страницы поспорили в Twitter по поводу того, какое отношение ставшая королевой Франции княжна Анна Ярославна имеет к истории России.

—