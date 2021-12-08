“Самая сильная головная боль”. Украина потролила Россию в Twitter
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На картинке изображены разные типы боли, каждый из которых локализуется в определенном участке головы: мигрень, боль от повышенного давления, стресса.
Боль от жизни рядом с Российской Федерацией на изображении охватывает всю голову, включая шею.
По состоянию на вечер 8 декабря твит набрал более 266 тыс. лайков и более 73 тыс. ретвитов. Пользователи соцсети тоже начали придумывать собственные мемы на эту тему.
pic.twitter.com/bBtsdr7wmX
— Ukraine / Україна (@Ukraine) December 7, 2021
Контекст:
Официальная страница Украины в Twitter появилась в июне 2016 года, сейчас на нее подписаны 207 тыс. человек. Страницу создали сотрудники тогдашней Администрации Президента Украины.
Аккаунт Украины периодически тролит российский, в 2017 году две страницы поспорили в Twitter по поводу того, какое отношение ставшая королевой Франции княжна Анна Ярославна имеет к истории России.
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