Папа римский назвал “анахронизмом” рекомендации Еврокомиссии избегать слова “рождество”

Предложение Еврокомиссии понтифик считает анахронизмом в связи с тем, что в прошлом, по его словам, подобными идеями отличались многие диктатуры.

“Вспомним Наполеона, нацистскую, коммунистическую диктатуру. Это – мода на выхолощенный, разбавленный секуляризм, и это никогда не работало. Евросоюз должен… остерегаться идеологической колонизации, которая может привести к расколу между странами и краху Европейского Союза”, – заявил он.

Франциск призвал ЕС уважать традиции каждого государства.

“Нужно уважать разнообразие стран и не стремиться их унифицировать… Следует быть осторожными, потому что иногда вырываются наружу такие законопроекты, как этот, и дальше непонятно, что с ними делать”, – отметил Папа римский.

Контекст:

В октябре 2021 года Еврокомиссия выпустила “Руководящие принципы инклюзивной коммуникации” – рекомендации по общению между чиновниками при исполнении обязанностей.

В рекомендациях чиновникам, в том числе, предлагалось избегать “необоснованных предположений” о том, что все являются христианами, а в разговорах о Рождестве предлагалось использовать фразу “праздничный период”, сообщал Politico.

Эти рекомендации раскритиковали в Италии, там Еврокомиссию обвинили в попытке “отменить Рождество”. В частности, бывший министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал инициативу Еврокомиссии “безумной”

В итоге 30 ноября Еврокомиссия отозвала свои рекомендации. Еврокомиссар по вопросам равенства Хелена Далли сообщила, что опубликованный документ не соответствует стандартам качества и будет доработан.

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