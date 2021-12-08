 

Фитнес-браслеты могут «предупреждать» о заражении COVID-19

08.12.2021, 20:38, Разное
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Специалисты Стэнфордского университета уже не первый раз пробуют использовать фитнес-браслеты для ранней профилактики различных заболеваний и выявления симптомов-предвестников. В мае ученые опубликовали результаты трехлетних наблюдений за добровольцами, которые несколько лет носили умные часы и периодически проходили клинические обследования. Оказалось, что фитнес-браслеты способны более точно и последовательно измерять температуру тела и суточные показатели сердечного ритма, по сравнению с медицинскими устройствами.

В новом исследовании специалисты оценивали, насколько умные часы могут быть полезны во время пандемии. Они разработали приложение под названием MyPHD, которое собирает данные на защищенный облачный сервис о таких показателях, как изменение ежедневной физической активности, частота сердечных сокращений и режим сна.

Более 3,3 тысячи добровольцев от 18 до 80 лет загрузили приложение в свои фитнес-браслеты. В течение девяти месяцев они получали оповещения всякий раз, когда устройство обнаруживало показатели за рамками нормального диапазона. В этом случае участники проходили экспресс-опрос о своей активности, симптомах, принимаемых лекарствах и статусе вакцинации. Если система определяла потенциальные ранние признаки заражения, добровольцу рекомендовалось сдать ПЦР-тест.

Во время наблюдательного периода оповещения получили более 2 тысяч участников, столько же прошли хотя бы один опрос. Из 84 человек с подтвержденным коронавирусом 67 получили предупреждение от устройства о том, что они с большой вероятностью заражены, в среднем за три дня до появления заметных симптомов. По оценкам авторов исследования, точность диагностики составила примерно 80%. Кроме того, фитнес-браслет также оповещал о физических изменениях после вакцинации от COVID-19.

Ученые отметили, что большинство оповещений были связаны с другими факторами, такими как плохой сон, стресс, употребление алкоголя или интенсивные физические нагрузки. Однако никто из добровольцев не выразил недовольства по этому поводу, поскольку эти предупреждения в целом были полезны.



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