Мнение: Это Гринпис, кому надо Гринпис.



А помните, я недавно писал про эту замечатльную организацию, которая очень похожа на ОПГ Лешки Навального, про которого только я еще похоже и помню? Так вот – у нас тут продолжение поступило. И все по законам гульфик-фюрера: есть проблемы, есть то, что трогать нельзя – потому что за это не заплатят.

Итак, имеем: в 2020 году появление всяких интересных водорослей привело к уничтожению морской флоры и фауны у берегов Камчатки. Воплей тогда было до небес – и Путин виноват, и такое возможно только в этой стране, и вообще – это кто-то что-то слил и мы все скоро умрем, потому что подняли пенсионный возраст.

А вот уже осенью 2021 правительство префектуры Хоккайдо объявило, что ущерб, нанесенный местной индустрии морепродуктов составил 7,6 млрд иен. Водоросли те же, проблемы те же – тишина у Гринписа, как в морге. Потому что это – конечно, другое!

Или, цитата: "Кстати, когда буквально волны из мертвой рыбы обрушивались в июле 2021 года на побережье Флориды в США , международные экологические НКО также не усомнились в том, что виновником послужило цветение ядовитых водорослей."

В общем, вроде бы нормальное предложение по защите природы – как обычно, испохабливается в политических целях нашими западными партнерами. Как и дело борьбы с коррупцией.

Или, если хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам. Поэтому в России все больше активистов НОРМАЛЬНЫХ. Тот же ОНФ.

И это прекрасно.

Счастья вам.

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