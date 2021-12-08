 

В Италии зажгли самую большую елку в мире

08.12.2021, 20:34, Разное
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В итальянском Губбио зажгли самую большую в мире рождественскую елку. Она установлена на горе Инджино и была занесена в Книгу рекордов Гиннеса еще в 1991 году.

Символ новогодних праздников не является настоящим деревом, а представляет из себя световую инсталляцию из огромной гирлянды, размещенной на склоне в виде ели. Ее высота составляет 750 метров, а общая длина проводов равна 8,5 километра. Инсталляция состоит из 300 основных огней и 400 мерцающих точек, а также большой звезды на вершине сооружения, сообщает “Общественная служба новостей”.



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