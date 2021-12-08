 

Названы самые нелюбимые занятия россиян перед Новым годом

08.12.2021, 20:34, Разное
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Предновогодние хлопоты, связанные с подготовкой к праздникам, зачастую раздражают как российских мужчин, так и женщин. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по трудоустройству “SuperJob”.

Большинство женщин (10%) больше всего не любят заниматься приготовлением новогодних блюд, среди мужчин самым неприятным это занятие назвали 6% опрошенных. Мужчины, в свою очередь, сильнее всего возмущаются необходимости устраивать предпраздничный шоппинг – 9% против 7% среди женщин, сообщают “Вести Подмосковья”.



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