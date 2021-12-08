Палачи «Мемориала»

Показываем лица тех, кто лично уничтожил десятки тысяч наших соотечественников. Теперь палачам ставят памятники, а тех, кто этим возмущен, пытаются ликвидировать.

Это вовсе не далекая история. Это о нас и про нас. И про наших детей. Надо помнить палачей пофамильно, особенно когда опять ставят им памятники. Надо знать, что они делали.

Мы обязаны поименно помнить жертв государственного террора, особенно когда государство пытается уверить наших детей, что никаких преступлений за ним не числится.

Особенно, когда тех, кто добывает свидетельства национальной катастрофы и хранит коллективную память о жертвах и их убийцах, пытаются запретить.

Это точечная хирургия, ювелирная работа над самой тяжелой травмой России. Конца и края ей не видно. Но все же надежда присутствовала, люди работали. Запрет «Мемориала»* — хоть он и кажется нереалистичным, невыполнимым — будет означать, что гражданского мира в стране в принципе ждать не стоит.

9 декабря 2021 года станет известно: осмелится ли государство запретить нашу память, чего так добиваются наследники палачей.

Эта рубрика — о тех, кто собственноручно уничтожил десятки тысяч наших соотечественников.

«Спецгруппа» БлохинаПалаческое ремесло было повседневной работой главного сталинского убийцы

Кем же был Василий Михайлович Блохин, чьей рукой вершился произвол, чьей подписью скреплено множество хранящихся в архиве Лубянки актов о приведении расстрельных приговоров в исполнение?

Василий Блохин

Родился 7 января 1895-го в селе Гавриловское Суздальского уезда Владимирской губернии в семье крестьянина-середняка. Но это дата рождения по новому стилю, а по-старому — аккурат в Рождественские праздники в декабре 1894-го. С 1905-го одновременно с учебой работал пастухом, каменщиком. 5 июня 1915-го зачислен рядовым в 82-й пехотный полк во Владимире, дослужился до младшего унтер-офицера. С 2 июня 1917-го — старший унтер-офицер 218-го Горбатовского пехотного полка на германском фронте, был ранен, лечился в госпитале в Полоцке до 29 декабря 1917-го. Затем до октября 1918-го, оставаясь в стороне от политических бурь, крестьянствовал в хозяйстве отца, а 25 октября 1918-го добровольцем поступил на службу в Яновский волостной военкомат Суздальского района. Вскоре сделал и политический выбор — в апреле 1921-го вступил в коммунистическую партию и тут же, 25 мая 1921-го, был назначен в 62-й батальон войск ВЧК в Ставрополе.

Чекистская карьера: с 24 ноября 1921-го — помощник командира взвода в отряде особого назначения при Коллегии ВЧК, с 5 мая 1922-го — комвзвода там же, с 16 июля 1924-го — помощник командира 61-й дивизии особого назначения при Коллегии ОГПУ. 22 августа 1924 года Блохин выдвигается на должность комиссара особых поручений Спецотделения при Коллегии ОГПУ. Теперь, помимо прочего, в его обязанности входит и приведение расстрельных приговоров в исполнение. Действительно,

с весны 1925-го подпись Блохина регулярно встречается под расстрельными актами. Может быть, он и дальше был бы всего лишь одним из рядовых «исполнителей», но внезапно открылась высокая вакансия:

3 марта 1926 года Блохина назначили временно замещать должность коменданта ОГПУ, а уже 1 июня утвердили в этой должности.

Судьба его предшественника Карла Вейса оказалась незавидной. Подвело «иностранное» происхождение и связь с бывшей родиной. В подписанном Ягодой приказе ОГПУ № 131/47 от 5 июля 1926-го объяснялись причины его снятия с должности и наказания:

Из приказа о наказании Вейса

«31 мая 1926 г. постановлением Коллегии ОГПУ Комендант ВЧК/ОГПУ Вейс Карл Иванович приговорен к лишению свободы на 10 лет со строгой изоляцией по обвинению его в сношениях с сотрудниками иностранных миссий, явными шпионами. Имеющимися в деле установленными данными Вейс характеризуется как совершенно разложившийся, утративший всякое понимание лежавшей на нем, как чекисте и коммунаре, ответственности и не остановившимся перед фактом крайней дискредитации Объединенного Государственного Политического Управления, сотрудником которого он состоял».

Карл Вейс, тоже «палач»

В отличие от Вейса Блохин имел правильное происхождение и вел себя как надо, а потому бессменно проработал комендантом долгие годы вплоть до выхода на пенсию. С 10 июня 1938-го его должность стала именоваться «начальник комендантского отдела Административно-хозяйственного отдела НКВД СССР».

Работая в ОГПУ, Блохин экстерном сдал зачеты во втуз в 1932-м, окончил три курса строительного факультета в Институте повышения квалификации инженерно-технических работников. На этом его образование закончилось. Важнее было другое.

Блохин выдвинулся в первые палачи, стал незаменим. Десятилетие его труда в расстрельном деле было отмечено специальным приказом наркома внутренних дел Генриха Ягоды № 142 от 27 апреля 1936 года. В приказе говорилось:

Из приказа о награждении Блохина

«Отмечая безупречную 10-летнюю работу тов. Блохина В.М. комендантом ОГПУ, беспрерывный рост на этой работе, успешную техническую учебу, без отрыва от своей непосредственной работы — приказываю: наградить коменданта НКВД СССР — капитана государственной безопасности Блохина Василия Михайловича — часами».

Интересно, о какой такой технической учебе шла речь? Начальство было немного не в курсе. Блохин теперь учился только одному — оттачивал мастерство палача.

Да и знал бы Ягода, подписавший этот приказ, что через несколько лет его расстреляет именно Блохин…

А как это все начиналось? В первые годы советской власти расправа, практикуемая большевиками, нередко носила публичный и демонстративный характер. Практиковались не только тайные расстрелы. В Архангельске расстреливали днем и публично, в Николаеве — под звуки духового оркестра (см. сноску 1). Публичные казни одобрялись большевистским руководством. Под столь наглядную форму расправы подводилась и теоретическая база. Так, осенью 1918 года Карл Радек в статье «Красный террор», опубликованной в «Известиях», писал:

Как оправдывали расстрелы. Из материала газеты «Известия»

«Пять заложников, взятых у буржуазии, расстрелянных на основании публичного приговора пленума местного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, расстрелянных в присутствии тысяч рабочих, одобряющих этот акт — более сильный акт массового террора, нежели расстрел пятисот человек по решению Чрезвычайной Комиссии без участия рабочих масс» (см. сноску 2).

После Гражданской войны на смену романтической публичности террора пришла тайна. Большевистский режим задумался о том, чтобы выглядеть и респектабельно, и привлекательно. Все, что было связанно с такой деликатной темой, как казни, стали тщательно скрывать. До сих пор неизвестно каких-либо ведомственных актов или инструкций органов ВЧК — КГБ, регламентирующих процедуру расстрела и порядок захоронения тел казненных. Единственное — это циркуляр Верховного трибунала ВЦИК от 14 октября 1922 года, адресованный всем председателям трибуналов:

«тело расстрелянного никому выдаче не подлежит, предается [земле] без всяких формальностей и ритуала, в полном одеянии, в коем был расстрелян, на месте приведения приговора или в каком-либо другом пустынном месте, и таким образом, чтобы не было следа могилы, или отправляется в погребальный морг» (см. сноску 3).

Процедура расстрела и места захоронений были тщательно охраняемой тайной. Секретность в палаческом деле была столь велика, что даже среди чекистов об этом знал очень узкий круг посвященных. Более того, с начала 1920-х факт расстрела, если решение о казни принималось во внесудебном порядке, стали скрывать и от родственников казненного. А если и сообщали, то всегда устно, не предоставляя никаких официальных бумаг (см. сноску 4). Когда в годы большого террора 1937–1938 гг. счет расстрелянных шел на сотни тысяч, на массовые обращения родственников казненных с просьбой сообщить о приговоре стали давать устный ответ: «Десять лет без права переписки». Завеса тайны окружала судьбы арестованных, а затем и казненных.

Первоначально в органах ВЧК не было ни специальных должностей, ни самой идеи о необходимости штатных палачей.

Предполагалось (и это вошло в практику), что, если потребуется, исполнение приговоров к расстрелу должно быть обязанностью каждого чекиста.

В Москве в 1918 году расстрелы «царских министров» проходили на Ходынском поле, и их осуществляли красноармейцы, которых затем сменили китайцы. Позже «появился как бы институт наемных палачей — профессионалов, к которым от времени до времени присоединялись любители-гастролеры» (см. сноску 5). В 1919-м регулярные казни стали совершаться во внутреннем дворе гаража ВЧК в Варсонофьевском переулке. Приговоренных во внутреннем здании раздевали до нижнего белья, а затем вели на зады двора к штабелям дров и там убивали в затылок из нагана.

Револьверы системы Наган, 1930-е.

В начале 1920-х, когда сложилась устойчивая практика приведения приговоров в исполнение, в центральном аппарате ВЧК в Москве этим стали заниматься одни и те же люди. Их круг был более-менее постоянным на протяжении десятилетий. Эта группа получила неофициальное название «спецгруппа», и состояла она преимущественно из работников комендатуры.

В «спецгруппу» включались чекисты, способные почти ежедневно участвовать в расстрелах людей. Этот критерий был неформальным, но важным. Ведь не каждый работник комендатуры был способен на такое.

Если участие отдельных работников комендатуры в расстрелах объяснимо (комендатура являлась, по сути, вооруженной охраной зданий и объектов органов ВЧК — ОГПУ — НКВД — МГБ, и вполне логично было поручать подобные дела именно им), то удивляет факт включения в «спецгруппу» людей из непосредственной охраны Сталина. Единственной их служебной задачей была охрана высшего кремлевского руководства, но никак не расстрелы приговоренных.

Акты о расстрелах на Лубянке в 1922–1930 годах наиболее часто подписывали

Григорий Хрусталев,

Григорий Голов,

Иван Игнатьев,

Петр Магго,

Андрей Чернов,

Алексей Рогов,

Фердинанд Сотников,

Василий Шигалев,

Василий Блохин,

Петр Пакалн,

Роберт Габалин,

Иван Юсис.

Большинство из них были сотрудниками специального отделения при Коллегии ОГПУ, которое занималось охраной членов Политбюро и персонально Сталина. То есть они совмещали основную работу с участием в регулярных расстрелах «врагов народа». В штате центрального аппарата ОГПУ в 1929-м эти сотрудники значились как «комиссары для особых поручений»: Александр Рогов, Иван Юсис, Фердинанд Сотников, Роберт Габалин, Андрей Чернов, Петр Пакалн, Яков Родованский. Другая часть исполнителей служила в комендатуре ОГПУ. Это сам Блохин, а также Петр Магго, Иван Игнатьев и Василий Шигалев. Позднее в «спецгруппу» вошли Иван Шигалёв (брат Василия Шигалёва), Петр Яковлев (начальник правительственного гаража, затем начальник автомобильного отдела ОГПУ), Иван Антонов, Александр Дмитриев, Александр Емельянов, Эрнст Мач, Иван Фельдман, Демьян Семенихин, а также Алексей Окунев (сотрудник отдела охраны руководителей партии и правительства). Окунев отвечал за погребение и сжигание трупов.

Факт включения в состав «спецгруппу» для массовых расстрелов человека из непосредственной охраны Сталина (на фото: Алексей Окунев) удивляет.

Нелегка была судьба палачей. В семьях их видели редко, а когда они приходили после ночной «работы», то чаще всего были пьяны. Да и как не пить при таком злодейском занятии.

Обычно после расстрела палачи устраивали пьянку. Как вспоминал один из них:

Участник массовых расстрелов — о пьянстве

«Водку, само собой, пили до потери сознательности. Что ни говорите, а работа была не из легких. Уставали так сильно, что на ногах порой едва держались. А одеколоном мылись. До пояса. Иначе не избавиться от запаха крови и пороха. Даже собаки от нас шарахались, и если лаяли, то издалека»

Умирали исполнители рано, до срока, или сходили с ума. Умерли своей смертью Григорий Хрусталев — в октябре 1930-го, Иван Юсис — 2 февраля 1931-го, Иван Игнатьев — 15 октября 1937-го, Андрей Чернов — в 1940-м, Петр Магго — в апреле 1941-го, Василий Шигалёв — в августе 1942-го, его брат Иван Шигалёв — в январе 1946-го, Алексей Рогов — в 1947-м. Многие уволились на пенсию, получив инвалидность по причине шизофрении, как Александр Емельянов, или нервно-психической болезни, как Эрнст Мач. Несколько раз лечился в психиатрической больнице и окончательно спился Алексей Окунев.

Не обошли расстрельщиков и репрессии. Роберт Габалин был арестован за гомосексуальные связи и без лишнего шума приговорен Особым совещанием при ОГПУ в феврале 1934-го к трем годам лагеря. Разумеется, этого бывшего охранника Ленина тут же лишили знака «Почетный работник ВЧК — ГПУ». А некоторые из них попали в руки Блохина. В 1937-м были расстреляны Григорий Голов, Петр Пакалн, Фердинанд Сотников.

Особо нервировали палачей отдельные приговоренные, которые в момент расстрела славили Сталина.

Возглавлявший группу расстрельщиков, приводивших в исполнение решения тройки УНКВД Московской области в 1937–1938 годах, Исай Берг, будучи арестованным, показал, что он получил от начальства строгое указание «не допускать таких явлений в дальнейшем» и среди работников спецгруппы НКВД «поднимать настроение, стараться доказать им, что люди, которых они стреляют, — враги». Хотя тут же Берг признал: «Много мы стреляли и невиновных» (см. сноску 7).

Исай Берг, изобретатель «душегубки»

Берг прославился тем, что при его непосредственном участии в московском НКВД была создана машина-«душегубка», в которой приговоренные умерщвлялись выхлопным газом.

Загрузили в Таганской или Бутырской тюрьме живых — в Бутово выгрузили мертвых, и вся работа. И никаких славословий Сталину. Сам Берг пояснил следствию, что без такого усовершенствования «невозможно было исполнить столь большое количество расстрелов» (см. сноску 8).

Центральной группе расстрельщиков под руководством Блохина предписали «проводить воспитательную работу среди приговоренных к расстрелу, чтобы они в столь неподходящий момент не марали имя вождя».

В годы массовых репрессий (1937–1938) методика расстрелов была изменена. Сотрудники НКВД расстреливали ежедневно так много людей, что для их захоронения вблизи областных центров были оборудованы специальные места. Причем приговоренных зачастую расстреливали непосредственно в месте захоронения, куда их доставляли на автомашинах.

В эти годы пытки стали основным методом следствия в НКВД для получения признаний арестованных. Не многие выдерживали. Чтобы избежать мучений, подписывали любые признания об участии в несуществующих заговорах. Но и после приговора к расстрелу их не оставляли в покое. Осужденных избивали даже тогда, когда в этом не было никакого смысла. Так было, например, в Грузии. Руководивший в это время республикой Лаврентий Берия отдавал грузинским чекистам приказы избивать осужденных к расстрелу непосредственно перед казнью:

«Перед тем как им идти на тот свет, набейте им морду».

Сотрудник НКВД Грузии, очевидец расстрелов, вспоминал позднее, какие «жуткие сцены разыгрывались непосредственно на месте расстрелов», сотрудники НКВД «как цепные псы набрасывались на совершенно беспомощных, связанных веревками людей, и нещадно избивали их рукоятками от пистолетов». Принимавшие участие в расстрелах грузинские чекисты

Никита Кримян,

Александр Хазан,

Константин Савицкий,

Георгий Парамонов

Богдан Кобулов

были осуждены лишь после смерти Сталина.

Сотрудники НКВД. Фото из архива

Но фантазия и самодеятельность чекистов не ограничивались банальным расстрелом. В некоторых регионах страны в эти же годы применялись и нетрадиционные способы казни.

Так, в Вологодской области сотрудники НКВД в декабре 1937-го вывезли в поле 55 человек, приговоренных тройкой к расстрелу, и порубили их топорами. В Махачкале и Новосибирске приговоренных душили веревками, а в Минусинске добивали ломом.

В 1937–1938 годах Блохин участвовал в самых громких расстрелах. Он командовал расстрелом маршала Тухачевского и высокопоставленных военных. При казни присутствовали прокурор СССР Вышинский, председатель Военной коллегии Верховного суда Ульрих. Иногда баловал своим присутствием и сам «железный нарком» Ежов. При нем расстрельное действо обретало черты художественной постановки. Осенью 1937-го: «Перед расстрелом своего приятеля в прошлом Яковлева Ежов поставил его рядом с собой — наблюдать за приведением приговора в исполнение». Яковлев, встав рядом с Ежовым, обратился к нему со следующими словами: «Николай Иванович! Вижу по твоим глазам, что ты меня жалеешь». Ежов ничего не ответил, но заметно смутился и тотчас же велел расстрелять Яковлева.

Не менее запоминающаяся сцена разыгралась, когда в марте 1938-го приводили в исполнение приговор по делу Бухарина, Рыкова, Ягоды и других осужденных на показательном «Процессе право-троцкистского блока». Ягоду расстреливали последним, а до этого его и Бухарина посадили на стулья и заставили смотреть, как приводится в исполнение приговор в отношении других осужденных. Ежов присутствовал и, вероятнее всего, был автором подобной изощренной затеи.

Причем перед расстрелом Ежов велел начальнику кремлевской охраны Израилю Дагину избить бывшего наркома внутренних дел Ягоду: «А ну-ка, дай ему за всех нас».

Генрих Ягода

В то же время расстрел собутыльника Павла Буланова расстроил Ежова, и он даже приказал сначала дать ему коньяку.

Удивительно, скольких бывших коллег, да и начальников, которым он раньше глядел в рот, расстрелял Блохин.

Близость к разоблаченному руководству НКВД могла стоить и ему самому жизни. По крайней мере дважды его жизнь висела на волоске. Но оба раза его спасало палаческое ремесло. Ведь в каком-то смысле, благодаря своему опыту и стажу, он был незаменим. И Ежов, начавший чистку НКВД, понимал, что Блохин ему еще пригодится. Аресты только начинались, а на Блохина уже поступил донос о его «связях с врагами народа» — Ягодой, Булановым и др. В материалах «спецархива Ежова», в документах, которым нарком не дал ход, а сохранил у себя в сейфе, был рапорт Блохина от 3 апреля 1937-го на имя Ежова с объяснениями по поводу своей работы при Ягоде. На этот рапорт Ежов наложил короткую резолюцию: «Т. Блохину. Все это чепуха и ничего в этом лично я не вижу плохого». Все претензии к Блохину были исчерпаны.

За спиной «хозяина»

Да, Сталин ценил надежных исполнителей смертных приговоров.

Сталина почему-то совсем не пугало, что за его спиной постоянно маячат люди, привыкшие стрелять в затылок.

О его особом, почти бережном отношении к исполнителям приговоров красноречиво говорит следующий эпизод, когда Блохин вновь оказался под ударом.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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