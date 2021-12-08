Лысый дедушка – Личное мнение

Как всё-таки несправедлива природа: так сильно отдохнуть на одном-единственном человеке — это, по-моему, жестоко.



Фото: Соцсети

Мало того, что Собчак родилась удивительно некрасивой, так ещё и, как мне кажется, лысеет теперь.

Ничем другим объяснить её новую фишку — причёску лысого дедушки — я, увы, не могу.

Вместо того, чтобы побрить голову, мой лысый дедушка зачёсывает остатки волос на одну сторону, покрывая ими лысину.

Ксения, похоже, проделывает то же самое.

Прицепила густые пряди к лысеющей башке. Густота накладных прядей даже близко не соответствует густоте её собственных волосёнок, остатки которых она заваливает на один бок, как мой дедушка.



Фото: Соцсети

Залысины доползли уже до макушки. У этой женщины, в принципе, — пугающе мало своих волос. При определённых ракурсах светится светится кожа черепа.



Фото: Соцсети

Куда на такие сопельки ещё и пряди цеплять? Последние волосяные фоликулы не выдержат и вымрут навсегда.

Я понимаю: потеря волос — трагедия практически для любой женщины. Плохие волосы не компенсируются дорогим шмотом. Но это не значит, что на свои плохие волосы стоит цеплять чужие, хорошие пряди. Будет только хуже.

Свои волосы нужно лечить. Вот этими ошмётками стоит серьёзно заняться, а не доводить себя до дедушкиных залысин.



Фото: Соцсети

Однако Собчак пошла по другому, привычному ей лёгкому пути: прицепила чужие космы и радуется.

А что будет дальше? Парик? Стрижка под мальчика? Но не с её же рубленым топором лицом.

Теряли волосы? Страшно было? Вернули? Если да, то как?

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