 

Врачи назвали пять ранних симптомов диабета

08.12.2021, 20:28, Разное
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Врачи назвали пять самых ранних симптомов диабета. При их наличии следует незамедлительно отправиться в больницу и пройти обследование.
Зачастую люди с повышенным уровнем сахара в крови начинают замечать у себя проблемы со зрением. Им становится сложнее сфокусировать взгляд на каком-то объекте. Причина кроется в повреждении сосудов глаз, так как они плохо снабжают сетчатку кровью. При отсутствии лечения появляется риск развития диабетической ретинопатии, катаракты или глаукомы.

Вторым ранним признаком названы частые позывы к мочеиспусканию. Для здорового человека 4-7 раз походов в туалет считаются нормой, но при превышении количества стоит обеспокоиться своим состоянием здоровья. Причина в неправильной работе почек из-за высокого уровня глюкозы в крови.

По причине второго признака у человека появляется сильная жажда. Состояние чревато появлением сухости во рту, провоцирующее желание постоянно пить жидкость. Также на первых этапах развития диабета у человека может появляться сухость и зуд кожи из-за нехватки жидкости в кожном барьере.

Пятым признаком является постоянная усталость. Дело в том, что организм тратит много сил на переработку еды в глюкозу, но из-за недостаточного количества инсулина процесс затрудняется.

Источник: vm.ru



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