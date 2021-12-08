Мнение: Зарплаты руководства Исламского Эмирата Афганистан

Познавательно о зарплатах руководителей Талибана возглавивших Афганистан.

Согласно новым нормативам, занимающий пост премьер-министра Мухамммад Хасан Ахунд будет официально получать 198,2 тыс. афгани (около 2 тыс. долларов), а его заместители Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, находящиеся в должностях вице-премьеров — по 183 тыс. афгани (около 1,9 тыс. долларов).

При этом минимальная зарплата в правительственных органах составляет только пять тыс. афгани (52 доллара). В целом ситуация по стране не очень оптимистична — самый маленький ежемесячный доход граждан официально достигает лишь три тыс. афгани (31,2 доллара).

Оплата труда чиновников рассчитывается по особой формуле: она состоит из оклада, увеличиваемого в соответствии со специальным коэффициентом. Так, например, глава правительства имеет базовую ставку 30 500 афгани, и это число умножается на 6,5. Коэффициент высчитывается в зависимости от учреждения, где работает госслужащий и других шкал, гарантирующих надбавки в зависимости от бюджета организации.

При этом распределение финансового вознаграждения госслужащих указывает и на значимость тех или иных должностей для правительства. Для сравнения, мэр Кабула будет получать 106,7 тыс. афгани (1,1 тыс. долларов), в то время как губернаторам целых провинций ежемесячно полагается по 91,5 тыс. афгани (953 доллара).

Более всего среди высших чиновников обделена сфера образования и исследований — президент Академии наук получит 76,2 тыс. афгани (792,6 доллара).

Нововведения были приняты «Талибаном» после начала выплаты зарплат госслужащим, на протяжении нескольких месяцев не получавших положенных им денег. В ноябре власти начали выдавать должностным лицам долги, однако казна оказалась к этому не готова. По прогнозам МВФ, в следующем году бюджет государства снизится по меньшей мере на 30%.

И если рядовые граждане должны будут смириться с инициативой руководства, то до сих пор не ясно, действительно ли уменьшится итоговый доход назначенных талибами министров и чиновников высших категорий. После захвата страны и формирования нового кабмина радикальное движение сделало все внутренние процессы и документы (особенно касающиеся финансов и бухгалтерии) закрытой информацией.

https://riafan.ru/1567550-infografika-fan-kak-izmenilis-dokhody-chinovnikov-v-afganistane – цинк

—