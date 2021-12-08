Мнение: Спутниковые войны, дрон-птица и дедолларизация оборонэкспорта

1. Оказывается, с точки зрения космического командования США, в космосе идёт жесточайшая война. Россия и Китай безжалостно атакуют американские космические аппараты. При этом хитрые русские с китайцами коварно наносят американскому космическому воинству лишь «временный ущерб», от которого не остаётся и следа, а потому уличить в агрессии и привлечь к ответственности Россию и КНР не удаётся:

https://lenta.ru/news/2021/12/01/sat/

Россия и Китай проводят ежедневные атаки американских космических спутников. Об этом заместитель начальника по космическим операциям Космических сил США, генерал Дэвид Томпсон сообщил The Washington Post.

По словам Томпсона, американские спутники регулярно подвергаются атакам. Россия и Китай используют некинетические средства, которые наносят временный ущерб. Он добавил, что для воздействия на спутники используют лазеры, радиоэлектронные средства и кибератаки.

Представитель Космических сил США отметил, что Россия и Китай разрабатывают спутники, которые могут атаковать другие космические аппараты. В свою очередь, КНР разрабатывает орбитальный аппарат для захвата спутников противника с помощью манипулятора.

Нельзя не удивиться изобретательности американских военных: они весьма креативно выбивают финансирование на свои проекты милитаризации космоса. «Временный ущерб» – это что-то в стиле бесконечных обвинений России и Китая в хакерских атаках на США, в краже американских выборов. Обвинение звучит модно, по-современному, технологично.

2. Американо-голландские инженеры изобрели дрон-коптер, способный садится на ветки деревьев подобно птицам, с помощью хватательных конечностей:

https://nplus1.ru/news/2021/12/02/drone-perching

Самое тревожное, что подобные дроны смогут ещё и хватать своими лапами предметы, которые плохо лежат. Человечество сейчас с трудом привыкает к тому, что теперь за нами шпионят летающие роботы с видеокамерами. А уж если они ещё и начнут у нас подворовывать…

В некоторых странах, вероятно, продажа таких дронов будет ограничена. Однако рано или поздно дроноводство дойдёт до того, что летающих воров можно будет легко собрать из отдельных компонентов, причём проконтролировать их ввоз в страну или их кустарное производство будет довольно затруднительно.

3. Наконец-то мы прекратили использовать доллары при продаже продукции российского ВПК:

https://lenta.ru/news/2021/12/07/dol/

Россия отказалась от доллара при расчетах по оружейным сделкам, поскольку использование национальных валют снижает риски задержки по платежам. Об этом сказал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, передает «Интерфакс».

«По традиции мы все сделки называем в долларах для удобства подсчета. В реальной работе “Рособоронэкспорт” практически на 100 процентов отошел от расчета в американской валюте», — отметил он. Например, расчеты РФ с Индией за продажу оружия идут в рублях и рупиях.