 

Публике продемонстрировали концепт крупного авиалайнера с нулевыми выбросами

08.12.2021, 20:18, Новости дня
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В понимании современного человека самолет с нулевыми выбросами – это маленький летательный аппарат, которые разгоняется до очень скромной по меркам современной авиации скорости и обладает возможностью совершать только короткие рейсы.

Здесь же все не так. Британские инженеры продемонстрировали концепт настоящего авиалайнера, способного взять на борт 280 пассажиров.

Такой самолет легко преодолеет расстояние от Лондона до Сан-Франциско, обещают разработчики. По скоростным характеристикам он не уступит нынешним «Боингам», но его двигатели не будут выбрасывать ни грамма углекислого газа. А заправлять его станут водородом. Жаль только, что до серийного выпуска этих самолетов еще далековато.



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