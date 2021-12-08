 

Канадские ученые установили, как много слов может запомнить собака

08.12.2021, 20:18, Новости дня
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Исследование ученых из Канады позволили установить, что самая умная собака, у которой налажен отличный контакт с хозяином, способна запомнить 215 слов и простых фраз.

О методике и результатах данного исследования опубликована статья в журнале Applied Animal Behavior Science.

Мы же отметим, что ученые провели тщательный опрос 165 кинологов. Их предварительно попросили записать и подсчитать количество слов и фраз, на которые собаки реагируют. Обычно речь идет о командах. Но не только эти слова воспринимают животные, утверждают ученые. Интересно, что некоторые слова и фразы они обучаются распознавать самостоятельно без специального обучения. Длительное проживание рядом с человеком все-таки ведет к эволюции.



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