Канадские ученые установили, как много слов может запомнить собака

Исследование ученых из Канады позволили установить, что самая умная собака, у которой налажен отличный контакт с хозяином, способна запомнить 215 слов и простых фраз.

О методике и результатах данного исследования опубликована статья в журнале Applied Animal Behavior Science.

Мы же отметим, что ученые провели тщательный опрос 165 кинологов. Их предварительно попросили записать и подсчитать количество слов и фраз, на которые собаки реагируют. Обычно речь идет о командах. Но не только эти слова воспринимают животные, утверждают ученые. Интересно, что некоторые слова и фразы они обучаются распознавать самостоятельно без специального обучения. Длительное проживание рядом с человеком все-таки ведет к эволюции.