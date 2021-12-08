Как комбинировать наряды с модными принтами зимнего сезона 2022-го дамам 50+: советы на примере модных блогеров

Многие дамы 50+ останавливают свой выбор на строгих монохромных нарядах или изысканном черно-белом сочетании. Тем самым модницы в возрасте лишают себя уникальной возможности разнообразить гардероб. Пришло время бросить вызов стереотипам и одеться в соответствии с сегодняшней модой. Посмотрим, как можно составить великолепные зимние образы с принтом, на примере звезд “Инстаграма”.

Логомания

Петра Динерс (на главном фото) показала самый сдержанный вариант принтованного образа. Женщина является поклонницей элегантного и стильного черного цвета. Она знает, что его нужно разбавлять белыми или светло-серыми вставками. Также убрать “эффект траура” помогут черно-белые принтованные элементы.

В этом сезоне модным миром правит логомания. Принты с логотипами модных брендов можно отыскать в черно-белом исполнении. Наденьте элегантное макси-платье с логотипами, а сверху черную шубку из искусственного меха. Выберите аксессуары, подходящие по оттенку и стилю.

Несколько клетчатых принтов

Клетка всех мастей продолжает оставаться модным фаворитом. Не бойтесь смешивать клетчатый принт разных размеров, как это делает Патрисия Гримм. Особенно эффектно смотрится такая комбинация на одежде разных фактур. Например, сине-голубой клетчатый костюм из хлопка идеально сочетается с флисовой рубашкой оверсайз. Следите за тем, чтобы у верхнего и нижнего слоя совпадал хотя бы один оттенок.

Зебра

Если клетка или полоска считаются благородными принтами, то животные расцветки вызывают много вопросов. Тем не менее вы не будете выглядеть вульгарно, если сделаете ставку на безопасный черно-белый зебровый рисунок джемпера. Мари-Луиза комбинирует эту вещь с нейтральными элементами: темно-серыми джинсами прямого кроя и бежевым классическим пальто.

Художественный принт

Вещь с акварельным или абстрактным рисунком тоже может быть в гардеробе зрелой женщины. Пусть это будет шелковая макси-юбка или брюки. В холодное время года к этой вещице можно надеть свитер оверсайз и ботинки на грубой подошве. Андреа Эггерс советует подобрать хотя бы один общий оттенок для всех элементов образа.

Тартан

Черно-красный клетчатый орнамент является самым узнаваемым и распространенным. Почему бы не заменить скучноватое бежевое пальто на более яркий аналог? Дополнить образ совсем не сложно. Патриция Казарини подобрала к клетчатому пальто черные брюки прямого кроя и темно-красный свитер.

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Леопардовый принт

Более смелые дамы могут выбрать для себя одежду с леопардовым принтом. Подсказка: образ не производит впечатление легкомысленного, если принтованный элемент имеет фасон оверсайз. Анжела смиксовала двубортный блейзер, бежевую водолазку, легинсы со штрипками и классические лодочки. Чем не образ для офиса?

Меандр

Традиционный греческий орнамент часто встречается в черно-белом исполнении. Это хорошая новость для всех тех, кто не желает перегружать образ. Регина Бартон выбрала юбку А-силуэта с орнаментными вставками, дополнив ее минималистичным черным джемпером и высокими сапогами.

“Калейдоскоп”

Платья и юбки с принтом “калейдоскоп” слишком яркие сами по себе. Клауди считает, что эта вещь идеально смотрится в обрамлении нейтральных светлых элементов.

Ретро-принт

Модные ретро-узоры 60-х лучше всего носить на рубашках и блузах. Фрауке Людовиг дополнила яркий принтованный верх сдержанными брюками прямого кроя. И снова мы видим совпадение оттенков.

Клетчатое пальто-плед

Белый трикотажный костюм и кроссовки станут идеальными компаньонами для серого клетчатого пальто. Кармен Гимеро знает, что принтованные элементы сделают “говорящим” даже самый простой образ.