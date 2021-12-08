Мнение: Письмо: “Место рядом стоит дорого”

Ученица хочет “последовать совету”.

Разберите сами, пожалуйста.

Расскажите автору, сколько стоит место рядом с ней.

numabe1

Добрый день, Эволюция.

Спасибо за возможность написать в рубрику.

Возможно, сейчас я пишу из ямы и поэтому могу оценивать обстоятельства слишком пессимистично, но, думаю, лучше так, чем приукрашивать действительность из-под короны.

С тех пор, как я начала читать ваш блог, я мало-помалу стараюсь работать над ресурсом любви. Иногда эффект лучше, иногда хуже, но в целом все более-менее наладилось.

– Я слезла с шеи мужа, перестала его “вдохновлять по-женски” и пошла на работу, сейчас зарабатываю столько же. Работа нелюбимая (связана с контентом для азартных игр), но финансовую независимость дала. Надеюсь в ближайшие месяцы найти что-нибудь поинтереснее и менее маргинальное.

– Перестала ждать от него романтики и могу сама купить билеты куда-нибудь или небольшой подарок для него без повода. Он тоже иногда приносит цветы (каюсь, не без щипцов) и периодически приглашает в ресторан или на мероприятие.

– Не давлю на него в плане быта, и он сам взял на себя мытье посуды, сантехники, по выходным даже готовит.

– С сексом тоже немного наладилось, но, видимо, доярка где-то присутствует, потому что чаще 1-2 раз в месяц все равно не бывает. Конечно, мы в отношениях уже 7 лет и почти 4 года в браке, причем, оба не сильно сексуальны, но все-таки это маловато, на мой взгляд. Возможно, в этом фоновом “маловато” доярка и заключается, не знаю.

И вроде бы, живем в целом мирно, периодически что-нибудь увлеченно обсуждаем (хотя я больше спорю), смотрим фильмы, гуляем, говорим о прошлых и будущих путешествиях, детях, собаках. И в такие периоды мне кажется, что все идеально, но потом ни с того ни с сего муж отстраняется (возможно, устает от чрезмерного романтического общения), я тоже в ответ отмораживаюсь, и начинаются препирательства, подколы. И у меня снова повляются фоновые мысли о том, что это не мой человек, что изначально не было страстной влюбленности, что он у меня первый и единственный, а вдруг есть кто-то более подходящий. И так несколько раз в год.

Конечно, у нас еще нет детей, поэтому мысли о разводе вполне можно претворить в реальность, но я трушу. У меня не так хорошо подключены остальные ресурсы, чтобы надеяться на отношения после развода.

Имидж у меня неплохой, вполне симпатичная, вешу 48 при росте 170, стиль нескучный, но и не дикий. Но с остальным все не очень. Живем мы в квартире моего родственника (без родственника), своей у меня нет, накоплений тоже нет, подруги скорее приятельницы и в других городах, работа удаленная, поэтому с коллегами связей тоже нет. В общем, получается так, что муж для меня заменяет все социальную жизнь.

Плюс, мне уже 27, и часики уже слышны где-то вдалеке. Кстати, еще и поэтому мне страшно уходить. Вы писали, что один ребенок точно нужен. Так может быть, лучше родить его, а развестись потом. Чтобы потом не бегать с бегущей строкой “хочу ребенка” по свиданиям. В общем, мысли бегают от полюса к полюсу.

И я понимаю, что в такой плачевной ситуации рвать вполне неплохие отношения было бы глупо. Наверное, я могу провалиться в депрессию. Хотя также есть вероятность, что я наоборот брошу все силы на прокачку ресурсов.

Не могли бы вы посоветовать, что правильнее делать в такой ситуации: остаться с мужем и спокойно заниматься другими ресурсами, а рапунцелевские ярусы перетерпевать. Или все-таки последовать вашему совету о том, что место рядом дорого стоит, и занимать его случайными людьми не следует?