В ЦИК объяснили итоги выборов в Госдуму

За два с половиной месяца, прошедших с момента определения результатов выборов, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) провела тщательную работу по детальному анализу всех этапов прошедших выборов.

По итогам выборов депутатами Государственной Думы восьмого созыва стали представители восьми политических партий и пять самовыдвиженцев. Впервые за 14 лет сформированы пять парламентских фракций, информирует ЦИК в своем Telegram-канале.

В избирательный бюллетень были внесены (как и в 2016 году) 14 политических партий. В этом году 15 партий из 32 (47 %) выдвинули федеральные списки кандидатов. Только одна партия – «Российский общенародный союз» не дошла до регистрации, поскольку общее количество представленных подписей оказалось существенно меньше, чем требовалось. ЦИК РФ оказала максимальное содействие этой партии, но им не хватило ни времени, ни сил, в чем они сами и признались.

Остальные списки кандидатов 14 политических партий были зарегистрированы, что составляет 93% от заверенных списков. Конкуренция по одномандатным избирательным округам также не изменилась. Как и в 2016 году – это девять человек на кресло депутата, сообщили в ЦИК.

На этапе регистрации и после регистрации федеральных списков было исключено 152 кандидата (3,5 процента от общего числа кандидатов в выдвинутых партиями списках). Отмечается, что если говорить об основных причинах их выбытия из партийных списков, то 96 кандидатов, а это более половины от общего числа исключенных, выбыли по решению самих политических партий, их выдвигавших.

Выбытие кандидата из-за сокрытия судимости или запрета на участие в выборах в связи с наличием судимости либо привлечением к административной ответственности находится на втором месте. На третьем месте среди причин исключения кандидатов из федеральных списков значится «наличие иностранных финансовых инструментов».

По результатам единого дня голосования 19 сентября 2021 года за нарушения избирательного законодательства в 14 субъектах Российской Федерации на 22 избирательных участках отменены итоги голосования по выборам различного уровня (в 19 случаях – по инициативе избирательных комиссий, в трех случаях – по решению судов (в Кировской, Костромской и Новосибирской областях; в Новосибирске решение суда обжаловано в областной суд).

Также в 43 регионах на 157 избирательных участках были признаны недействительными 40 605 бюллетеней для голосования.

В настоящее время ЦИК РФ располагает информацией о возбуждении правоохранительными органами уголовных дел по четырем преступлениям, непосредственно относящимся к избирательному процессу, предусмотренным частью 1 статьи 142 (фальсификация избирательных документов) и статьей 1421 (фальсификация итогов голосования) Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ЦИК сообщили, что доля нарушений, из-за которых невозможно определить волеизъявление избирателей, не превышает тысячные доли процента от общих итогов голосования.

В выборах депутатов ГД в 2021 году из 109 204 662 избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования, приняли участие 56 484 685 избирателей (явка составила 51,72 %). Число избирателей, проголосовавших вне помещения для голосования 8 133 713, что составляет 14,4% от количества всех избирателей, принявших участие в выборах.

Ранее эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, комментируя один их популярных мифов несистемной оппозицией о «миллионах» людей, ограниченных в праве быть избранным в федеральные и региональные законодательные органы, что тех, кто совершал тяжкие преступления или имеет несколько паспортов, не допускают до выборов во многих странах.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва прошли 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними состоялись прямые выборы глав девяти субъектов России.