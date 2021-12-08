 

Глава РСПП предложил отказаться от регулирования цен государством

08.12.2021, 20:00, Новости дня
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Государству не следует регулировать цены, нужно использовать опыт реформаторов начала 90-х годов XX века в этом вопросе, сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на «круглом столе» на тему «Распад СССР: влияние на современную Россию и мир».

«Кроме либерализации цен, с которой часто ассоциируются реформы конца 1991 – начала 1992 годов, была создана налоговая система, либерализована внешняя торговля и сделаны другие шаги, которые актуальны и сейчас», – цитирует Шохина «Интерфакс».

По его словам, только треть российской экономики после реформ конца прошлого столетия осталась государственной.

«Сейчас мы видим, что потихонечку идет огосударствление, но оно дойдет до уровня начала 90-х годов. Сейчас мы видим, что есть желание контролировать цены. В этой связи хорошо было бы вспомнить примеры павловского правительства (Валентин Павлов – премьер-министр СССР с января по август 1991 года) и вообще все попытки контролировать цены, которые приводили в условиях роста бюджетных расходов, роста зарплат к огромному дефициту. Когда однозначная цифра инфляции была неким идеалом», – добавил эксперт.

Он отметил, что сейчас также наблюдаются попытки контроля, а инфляция близится к двузначным цифрам, «выходящим за 9,9% годовых».

Необходимо «много чему можно поучиться у реформаторов начала 90-х годов и не повторять тех ошибок, которые они допустили», подчеркнул Шохин.



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