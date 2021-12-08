 

МИД Польши сообщил об отправке в Украину 300 тыс. доз вакцины от COVID-19

08.12.2021, 19:58, Новости дня
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“Это еще один вид поддержки, которую мы оказываем нашему восточному соседу”, – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что эта помощь – “не первый жест солидарности в условиях пандемии” со стороны Польши.

“С начала 2020 года Польша оказывает Украине помощь в борьбе с коронавирусом в виде предоставления специализированного оборудования, средств индивидуальной защиты и развития онлайн-услуг. В августе этого года также была передана первая партия вакцин”, – заявили в министерстве.

Какую именно вакцину Польша передала Украине, в МИД страны не уточнили.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 13,9 млн человек, полностью иммунизированы 12 млн украинцев.

29 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что до конца 2021 года Украина получит 7,2 млн доз вакцин от коронавируса производства компаний Pfizer/BioNTech.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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