В Индии умер один из разработчиков вакцины CoviShield

Ученый скончался после продолжительной болезни.

“Суреш Джадхав был лидером в производстве вакцин в Индии. Он создал технические возможности Института сыворотки Индии с нуля. Его смерть – печальный день для всех в индустрии вакцин”, – сообщил в Twitter специалист в области поставок медицинских услуг Прашант Джадхав.

Suresh Jadhav was a stalwart of vaccine manufacturing in India. He built the technical capabilities of @SerumInstIndia from the ground up. His humility & down-to-earth style always impressed me. His passing away is a sad day for all in the vaccine industry, especially the DCVMN. pic.twitter.com/G9ezwwLxTM

— Prashant Yadav (@Yadav_supplychn) December 8, 2021

Контекст:

CoviShield – это индийский аналог вакцины AstraZeneca. В 2020 году AstraZeneca заключила соглашение с индийским институтом сывороток Serum Institute of India на производство своей вакцины от коронавируса, сообщала FiercePharma.

В Украине в феврале 2021 года зарегистрировали две вакцины против коронавируса SARS-CoV-2: Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

8 декабря 2021 года в Институте сыворотки Индии сообщили, что сокращают производство вакцины Covishield на 50% в связи с отсутствием новых заказов, сообщает The Times of India.

