Омикрон-вариант способен уклоняться от антител после вакцинации или COVID-19



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Исследование провели специалисты Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, результаты еще не прошли экспертную оценку и опубликованы в виде препринта. В лабораторных условиях ученые оценили способность плазмы крови привитых и переболевших пациентов нейтрализовать омикрон-вариант. Образцы крови предоставили 12 человек, получивших вакцину Pfizer-BioNTech, еще 6 участников были инфицированы более ранними вариантами SARS-CoV-2 во время первой волны коронавируса в Южной Африке.

Специалисты выявили снижение нейтрализующей способности антител в 41 раз. Это утверждает о том, что новый вариант вируса может частично уклоняться от иммунного ответа, однако некоторая защита все же сохраняется, считают ученые. Самые высокие показатели нейтрализации были выявлены у пациентов, которые перенесли COVID-19 и получили два компонента вакцины. Авторы исследования предположили, что введение бустерных доз (ревакцинация) может повысить уровень защиты от нового варианта.

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«Это лучше, чем я ожидал от омикрон-варианта. Чем больше у вас антител, тем больше у вас шансов защитить себя от него», — цитирует The Guardian ведущего автора исследования, профессора Алекса Сигала (Alex Sigal).

Поскольку исследование проводилось in vitro, а не в клинической практике, его результаты пока сложно интерпретировать. Однако ученые надеются, что Т-клеточный иммунитет — еще одна важная составляющая иммунного ответа, — будет противостоять омикрон-варианту лучше, чем антитела, и защитит инфицированных пациентов от тяжелых осложнений.