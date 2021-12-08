 

Омикрон-вариант способен уклоняться от антител после вакцинации или COVID-19

08.12.2021, 19:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Исследование провели специалисты Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, результаты еще не прошли экспертную оценку и опубликованы в виде препринта. В лабораторных условиях ученые оценили способность плазмы крови привитых и переболевших пациентов нейтрализовать омикрон-вариант. Образцы крови предоставили 12 человек, получивших вакцину Pfizer-BioNTech, еще 6 участников были инфицированы более ранними вариантами SARS-CoV-2 во время первой волны коронавируса в Южной Африке.

Специалисты выявили снижение нейтрализующей способности антител в 41 раз. Это утверждает о том, что новый вариант вируса может частично уклоняться от иммунного ответа, однако некоторая защита все же сохраняется, считают ученые. Самые высокие показатели нейтрализации были выявлены у пациентов, которые перенесли COVID-19 и получили два компонента вакцины. Авторы исследования предположили, что введение бустерных доз (ревакцинация) может повысить уровень защиты от нового варианта.

“Африканский сюрприз”

Что известно о происхождении и свойствах нового варианта коронавируса. 

Читать статью

«Это лучше, чем я ожидал от омикрон-варианта. Чем больше у вас антител, тем больше у вас шансов защитить себя от него», — цитирует The Guardian ведущего автора исследования, профессора Алекса Сигала (Alex Sigal). 

Поскольку исследование проводилось in vitro, а не в клинической практике, его результаты пока сложно интерпретировать. Однако ученые надеются, что Т-клеточный иммунитет — еще одна важная составляющая иммунного ответа, — будет противостоять омикрон-варианту лучше, чем антитела, и защитит инфицированных пациентов от тяжелых осложнений.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / В Солнцеве построят и отремонтируют почти 12 километров дорог

03.11 / Ученые назвали необходимое для сохранения здоровья количество шагов в день

07.06 / Мнение: День Народного Единства Белоруссии

09.01 / Астрономы утверждают, что нашли доказательства присутствия жизни на спутниках Урана

16.11 / Агент Валерия Гаркалина заявила, что актеру не грозит ампутация руки

07.10 / Звезда сериалов “Зачарованные” и “Беверли Хиллз” записывает прощальное видео

05.02 / Мнение: Голосование за блог

11.06 / Володин поддержал предложение рассмотреть на Совете Думы законопроект о запрете услуги суррогатного материнства для иностранцев

12.07 / Мнение: Обучение по заказу, недовольные студенты и репетиторы в СССР

23.09 / На Марсе нашли древнее «инопланетное лицо»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика