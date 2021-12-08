Россиянину грозит пожизненный срок в Германии из-за свидетеля Bellingcat

По информации ключевого расследователя Bellingcat Христо Грозева, свидетель — это “близкий родственник” обвиняемого Красикова (он же Вадим Соколов).

В интервью Грозеву тот “смог точно опознать” обвиняемого по татуировке на нескольких свадебных фотографиях, обнаруженных украинскими властями у его родственников. В совместном расследовании Bellingcat, The Insider (признан иноагентом) и Der Spiegel объявили, что Вадим Соколов и сотрудник ФСБ Вадим Красиков — это один и тот же человек. В качестве доказательства упоминалась не только татуировка, но и шрам на ней.

Однако в ходе судебного заседания 29 июля свидетель не смог опознать в обвиняемом своего шурина – сотрудника правоохранительных органов Российской Федерации Вадима Красикова. Свидетель Bellingcat отказался от своих показаний, озвученных ранее в интервью.

Однако позднее источник заявил журналистам, что во время дачи показаний в суде соврал из-за опасений за собственную жизнь и боязни «нападения российских спецслужб».

Кроме того, в Bellingcat утверждали, что в произошедшем может быть замешан глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Российская сторона отрицает причастность своих спецслужб к убийству.

Сторона обвинения настаивает, что Красиков выполнял приказ об убийстве, отданный сверху. Федеральный прокурор Николаус Форшнер подчеркнул, что основанием для этого стала “враждебность (жертвы — прим. ред.) к российскому государству”.

Теперь на основании этих данных 56-летнему Красикову грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Про факт лжи свидетеля под присягой никто не вспоминает. Сам Грозев, также выступавший в качестве свидетеля по данному делу, ранее заявлял, что использовал “метод взятки”, чтобы добыть информацию по убийству Хангошвили.

Ложные показания свидетеля должны были повлечь за собой серьезное наказание, однако немецкая прокуратура, судя по всему, предпочла закрыть на это глаза.

Судебное разбирательство длится 14 месяцев, за это время были допрошены почти 50 свидетелей. Ожидается, что приговор огласят до конца года.

Зелимхан Хангошвили с 2016 года проживал в ФРГ под псевдонимом. российские власти обсуждали с Германией его выдачу по обвинению в терроризме. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, он вербовал в террористы мусульманскую молодежь Панкисского ущелья, выполнял функции регионального координатора в структуре запрещенной международной террористической организации “Имарат Кавказ”, а также был причастен к взрывам в московском метро в феврале 2004 года между “Автозаводской” и “Павелецкой”. Кроме того, Хангошвили участвовал в планировании и подготовке теракта в Беслане.

Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа 2019 года в парке Тиргартен в Берлине. Вышедшего из мечети боевика застрелил из пистолета Glock-26 велосипедист.