 

Путин обратился к покинувшей пост канцлера ФРГ Меркель на “ты”

08.12.2021, 19:50, Разное
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Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии, который занимала 16 лет. Российский лидер Владимир Путин направил немецкому политику телеграмму, в которой поблагодарил за сотрудничество. Примечательно, что глава государства обратился к коллеге на “ты”.

Путин отметил высокий авторитет Меркель как в Европе, так и во всем мире. По мнению президента России, большой политический опыт экс-канцлера Германии не останется невостребованным. Владимир Владимирович уверен, что его общение с коллегой продолжится.

Новым канцлером Германии стал член Социал-демократической партии, 63-летний Олаф Шольц. Его кандидатуру поддержали 395 членов бундестага, против выступили 303 депутата.

С 2007 по 2009 годы Шольц был министром труда и общественных дел Германии, позже – первым бургомистром Гамбурга. С 2018 по 2021 годы он занимал должность министра финансов, а также являлся вице-канцлером.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что немецкие политики раскритиковали Ангелу Меркель за беседу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, обвинив в легитимизации его режима. Например, Анналена Бербок заявила, что на Минск нужно оказывать давление.



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