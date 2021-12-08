 

Черничный сок снижает риск развития рака кожи

08.12.2021, 19:44, Разное
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Ученые выяснили, что употребление черничного сока способно защитить от развития онкологии. Напиток подавляет рост раковых клеток в коже.
Рак кожи все чаще встречается у Американцев, согласно последней статистике, каждый пятый житель подвержен развитию онкологии. Ученые провели исследование и доказали, что черничный сок является простым и надежным способом профилактики от рака кожи.

Во время эксперимента специалисты обогатили черничный сок полифенолами и наблюдали за его влиянием на стволовые клетки рака. Выяснилось, что компоненты напитка значительно подавляют количественный рост патогенных клеток кожи. К тому же, черничный сок имеет мощный противораковый потенциал и может уменьшить метастазирование. Поэтому данный напиток можно рассматривать как средство борьбы с меланомой, и не только.

Ученые добавили, что не обязательно употреблять черничный сок с полифенолами. Достаточно выбирать спелые ягоды и использовать их в ежедневном рационе, например, в составе смузи или овсянки. Такая профилактическая диета зимой принесет коже только пользу и защитит ее от вреда солнечного излучения в следующем теплом сезоне.

Источник: inosmi.ru



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