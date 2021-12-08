Лере Кудрявцевой вызвали скорую помощь после съемок «Песни года»

Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем, которые появились во время съемок программы «Песня года». Телеведущей даже потребовалась помощь медиков, поэтому для нее вызвали бригаду скорой помощи.

Причиной проблем со здоровьем стали туфли на высоком каблуке, в которых ей пришлось выходить на сцену. Съемки программы длились около шести часов, поэтому, учитывая наличие у звезды позвоночной грыжи, появились проблемы. Кудрявцева после сильного напряжения столкнулась с сильными судорогами ног. Медики, прибывшие на вызов, поставили ей капельницу, что на время помогло.

Спустя время Кудрявцева решила пройти процедуры иглоукалывания и массажа. Также ей поставили электрические банки на спину, а на ногу приклеили специальную липкую ленту. Подробностями этих манипуляций телеведущая поделилась на своей странице в Instagram. Фанаты пожелали Лере Кудрявцевой беречь свое здоровье и реже ходить в неудобной обуви, однако частое появление на телевидении и различных мероприятий обязывает звезду выглядеть соответствующе.

Источник: www.instagram.com