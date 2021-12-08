Мнение: Ждем офицера связи!

Путин с Байденом завершили свои “переговоры в онлайн-формате”, и один из приколов, безусловно, заключается в том, что никто не знает – на чем порешили. О чем договорились? Каковы итоги? Неизвестно. Строго говоря, никто даже не знает, о чем у них там вообще шла речь. Да, формально обозначено, что они “обсудили вопрос ситуации на Украине” – но кто поручится, что так оно и было на самом деле?

Есть ведь и иные версии. Вон, Андрей Илларионов еще несколько недель назад уверял, что главная тема “сотрудничества” между вашингтонской администрацией и Путиным нынче – это использование пресловутых “русских хакеров” на выборах в США, естественно, в пользу “демократов” – у которых на выборах в Конгресс будущего года намечаются большие трудности, и без хакеров и фальсификаций им, похоже, уже не обойтись. Вот “дедушка Джо” и обращается к “дяде Вове” напрямую, а Украина, мол, это так, не более чем прикрытие…

А я представил, что мы ведь могли бы все узнать подробнее – если б, к примеру, сейчас, откуда ни возьмись, вдруг бы вылез некий “офицер связи” из Службы безопасности Президента США, и он бы, кипя от праведного гнева, заявил бы что-то вроде “я по долгу службы, обеспечивая связь между Вашингтоном и Кремлем, невольно подслушал, о чем говорили меж собой Путин и Байден – и теперь не могу молчать! Я считаю, что Байден слишком лебезил перед ничтожным русским! Он выдал ему государственную тайну – сказал, что у него ломит позвоночник и вчера он плохо спал! Считаю, что американский народ должен знать, что его президент не может управлять страной из-за плохого состояния здоровья – о чем он почему-то докладывает не своим избирателям, а президенту страны – потенциального противника! Требую импичмента!!” После чего, натурально, отволок бы всю стенограмму переговоров в Конгресс, и там бы стали обсуждать – выносить Байдену импичмент или погодить. А мы б – вся любознательная общественность – заодно б почитали стенограммы и узнали б всю подноготную…

Скажете, это какой-то абсурд, такое невозможно? Ну, как невозможно, если именно так всё и было после предыдущих таких же переговоров “по дальней связи”, только между Трампом и президентом Украины? Мне тогда понравилось, требую продолжения банкета! Хочу всё знать!

Не, ну если в Америке такие принципиальные “офицеры связи” – то почему б, право слово, им и переговоры Путина и Байдена не выложить? Причем я почему-то уверен, что в них материала для импичмента будет во много раз больше, и, кстати – для импичмента ОБОИХ президентов?

Эх, такое материал пропадет… Ждем, ждем офицера связи! Что он медлит? Ау! Без него точно не разобраться.

И для тех, кто всё прочно забыл – фрагмент моего поста от 19 сентября 2019 года:

“…поразило, как откровенно нынче Трампа в Америке “топят”. Вдруг Конгресс и вся страна активно обсуждают “повод для импичмента”, который найден в разговоре Трампа с Зеленским по телефону. Вроде бы – конфиденциальная беседа двух президентов. По телефону. Больше никого не было. Трамп не разглашал детали. Зеленский не разглашал детали. Вся страна обсуждает, о чем говорили.

Блин, откуда ж узнали?!! Оказывается… офицер связи разгласил. Типа он решил, что Трамп в беседе позволил себе лишнего – слишком много расспрашивал про Байдена. И – сделал разговор достоянием гласности. ОФИЦЕР РАЗВЕДКИ, который “слушал” конфиденциальный разговор, просто “сдал” шефа!

Офигеть. И все делают вид, что так и надо, ничего особенного. А как же там воинская присяга, субординация, государственная тайна, наконец? Это что, всё уже устарело??

О, дивный новый мир…” Незадолго до ковида дело было.