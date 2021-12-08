Мнение: Допрос убийцы из МФЦ “Рязанский”

СК РФ выложил видео с персонажем, который вчера расстрелял людей в МФЦ "Рязанский".

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Ранее сообщалось, что 7 декабря 2021 года мужчина зашёл в помещение государственной организации, расположенной на юго-востоке Москвы, и открыл стрельбу из огнестрельного оружия по находящимся в помещении людям. От полученных повреждений два человека погибли на месте. Другие пострадавшие, среди которых 10-летний ребёнок, госпитализированы в столичные больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

По подозрению в совершении указанных преступлений был задержан 45-летний мужчина. Следователями проведены обыски по месту его жительства, анализируются полученные материалы, характеризующие его личность. Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках предварительного следствия опрошены свидетели и очевидцы произошедшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая. Следователи установят все обстоятельства случившегося, в том числе мотивы совершенного преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.

Как пишут https://www.mk.ru/incident/2021/12/08/u-strelka-v-mfc-zaklinilo-oruzhie-i-zhertv-moglo-byt-bolshe.html, Глазов якобы пришел в МФЦ по вопросу замены паспорта по достижению 45 лет. После просьбы охранника надеть маску, он сначала распылил в лицо охранника газовый баллончик, а уже потом начал стрелять. Жертв могло быть и больше, если бы у него не заклинило оружие.

Стоит отметить, что при Глазове имелись более 3 000 000 рублей в валюте, 3 газовых балончика, переделанный травмат и нож.

Как-то странно идти менять паспорт с такой кучей денег и подобным арсеналом. Посмотрим, что скажет следствие.

Плюс опубликованы фото обысков на квартире убийцы.



Относительно состояния раненой в шею девочки, врачи говорят, что все будет хорошо.

Операция девочки, пострадавшей в московском МФЦ во вторник во время стрельбы, носила простой, косметический характер, ее выпишут к концу недели, сообщил журналистам главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев.

Он отметил, что состояние девочки при поступлении оценивалось как средней тяжести, девочка была в сознании.

"При осмотре огнестрельное сквозное ранение шеи справа в перелах мягких тканей. Потребовалось первичная хирургическая обработка и ушивание раны. Операция носила достаточно простой характер, в большей степени косметический ", – сказал Горев.

"Я думаю, к концу недели можно будет ставить вопрос о выписке ребенка ", – сказал Горев.

https://www.niasam.ru/zdravoohranenie/glavvrach-rasskazal-o-sostoyanii-devochki-ranenoj-pri-strelbe-v-moskovskom-mfts-184930.html – цинк

Власти Москвы также объявили, что окажут помощь всем пострадавшим.

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