Мнение: Датский проект на Курилах, замерзающие соседи России и эпоха дефицита углеводородов

1. Конечно, у Дании нет никаких прав на Курильские острова. Разве что можно припомнить, что в XVIII веке в исследование районов Охотского и Берингова моря внёс немалый вклад уроженец Дании – капитан-командор Витус Ионассен Беринг. Однако к тому моменту он уже давно был русским подданным Иваном Ивановичем Берингом, а свои исследования и экспедиции вёл силами русского флота и на деньги российского бюджета. Тем не менее Россия планирует передать часть курильской земли датчанам:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/zachem-daniia-hochet-arendovat-odin-iz-kurilskih-ostrovov-u-rossii-61ab2c8b32fa90290b0e78d2?&

Речь, впрочем, идёт всего лишь об аренде одного острова, Шумшу, ближайшего к Камчатке. И, возможно, даже не всего острова, а только лишь какой-то его части. Предполагается, что датская компания Copenhagen Offshore Partners («Копенгагенские Офшорные Партнёры») вложит в инфраструктуру острова 2-2,5 миллиарда долларов, пользуясь льготным налоговым режимом, и построит там ветропарк, чтобы экспортировать потом в Японию электричество или выработанный с помощью электричества водород.

Зачем это нужно Дании? Датчане уже поутыкали всю Данию, окружающие моря и часть соседних стран своими ветряками, и теперь вот ищут где бы ещё заработать. Места на Курилах много, населения там почти нет, никому ветряки мешать не будут. Ветры на Дальнем Востоке сильные и постоянные, в отличие от большей части материковой России, и развитие там ветряной энергетики имеет смысл. Кроме того, на курильских вулканах возможно строительство геотермальных электростанций. Главное, чтобы было куда и как выработанную энергию экспортировать.

Зачем это нужно России? Мы много раз предлагали японцам подписать наконец мирный договор, отказаться от территориальных претензий на Курилы и получить за это доступ к инвестициям в проекты на островах. Если японцы не захотели, то пускай туда придут датские инвесторы – это, во-первых, будет сигнал для Японии, а во-вторых, датчане могут наладить там экспорт в ту же Японию.

Ветра нам не жалко, а впоследствии к процессу могут присоединиться и российские компании, если карты правильно сложатся. Японцы под давлением зелёных собираются отказаться от углеводородной энергетики, под вопросом и судьба японских АЭС, так что российский бюджет может рассчитывать на хорошие поступления от датчан.

2. Зима только началась, а холода на севере Европы такие, что снова замаячила угроза дефицита энергии. Поляки перебросили от шведов кабель через Балтийское море, а шведы ради поляков запустили целую резервную электростанцию:

https://lenta.ru/news/2021/12/06/poland/

Показательно, как шведы стараются, лишь бы поляки не покупали дополнительную энергию у России и не признавали тем самым очередной крах европейской зелёной политики.

При этом шведы поссорились с куда более родственными им норвежцами, не дав тем поставлять электроэнергию в Германию и Великобританию через шведские электрические сети. Норвежцы в ответ обиделись и сократили поставки в саму Швецию вдвое:

https://lenta.ru/news/2021/12/06/el/

В результате в Швеции усилился дефицит. Шведские энергетики уже предупреждают о возможных отключениях электричества во время холодов. Тем не менее природолюбивая Швеция продолжает гордо нести зелёное знамя.

3. В Саудовской Аравии предупреждают, что из-за нереалистичных планов западных стран по ускоренному «зелёному переходу» миру грозит эпоха дефицита нефти и газа:

https://lenta.ru/news/2021/12/07/saudi/

Глава саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco Амин Хассан ан-Насер заявил о недостаточных инвестициях в ископаемое топливо в последние годы, что рискует поставить мир перед угрозой глобальной нестабильности и погрузить его в хаос. Выступая на Всемирном нефтяном конгрессе в Хьюстоне, он указал, что идея быстрого энергоперехода, которая в настоящее время стала доминирующей темой, построена на нереалистичных сценариях и глубоко ошибочных предположениях, сообщает Financial Times.

Саудовский топ-менеджер призвал готовиться к безудержной инфляции и массовым беспорядкам в случае, если инвестиционная политика не придет в соответствие с реальностью. По словам ан-Насера, для многих публичное признание роли нефти и газа в переходный период станет неприятным, однако последствия такого шага станут куда менее разрушительными.

Деньги и возможности для увеличения добычи нефти у саудитов, разумеется, есть. Высказывание главы крупнейшей нефтяной компании мира следует понимать так: Саудовская Аравия не желает наращивать производство нефти и сбивать цены, компенсируя тем самым выпадающее производство в странах, пошедших по «зелёному пути».

Вместе с тем, допускать чрезмерного роста цен на углеводороды Саудовская Аравия и ОПЕК также не хотят, ведь это сделало бы дорогостоящие инвестиции в зелёную энергетику более оправданными, а помогать конкурентам у саудовских нефтяников, опять же, нет никакого желания.