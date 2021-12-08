Мнение: Ноль. Зеро

РФ беспокоит возможность принятия Украины в НАТО, так как там появятся вооружения альянса, – сообщил Путин на пресс-конференции с греческим премьером сегодня.

Крайне странное заявление. Из ныне живущих людей только двое — Горбачев и Путин — сделали все для того, чтобы приблизить НАТО к жизненно важным центрам нашей страны. Горбачев сдал внешний периметр стратегической обороны, Путин — ближние подступы. И как раз от Путина слышать «обеспокоенность» вхождения Украины в НАТО попросту нелепо. Путина не устраивал внеблоковый статус Украины, и он аннексировал часть ее территории, рассказывая про исторические права и бла-бла-бла. «Исторические права» – штука интересная, но в практической плоскости исходят из существующего статус-кво, которое определяется Хельсинским договором о нерушимости европейских границ и договоренностями, возникшими при распаде СССР — административные границы союзных республик признаются государственными. Ну, там был еще и Будапештский меморандум, по которому Россия вошла в число стран-гарантов (впрочем, Путин считается гарантом конституции, что никак не помешало ему в крайне циничной форме обойтись с этой книжицей).

В общем, больше, чем Путин, никто не смог постараться сделать Украину врагом России, а потому его деланное удивление и возмущение стоят примерно столько же, сколько его честное слово — то есть, ничего. Ноль. Зеро.

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