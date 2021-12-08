 

Компания Galax представила новую видеокарту

08.12.2021, 19:34, Новости дня
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Новую модель видеокарты представили в компании Galax. Она получила сложное название GeForce RTX 2060 12GB. По словам разработчика, данное устройство относится к игровому уровню. На некоторых рынках пользователи смогут найти видеокарту под более коротким названием KFA2.

Также в компании заявили, что их новая видеокарта выходит на рынок как прямой конкурент для Radeon RX 6600.

Частота работы процессора здесь составляет 1650 МГц с возможностью дополнительного разгона до 1710 МГц. Охлаждение осуществляется при помощи двух мощных вентиляторов диаметром по 90 мм также здесь имеются теплоотволящие трубки, которые напрямую контактируют GPU, не позволяя возникать перегреву.  



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