 

Главой МИД ФРГ назначили выступающую против «Северного потока – 2» Анналену Бербок

08.12.2021, 19:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сопредседатель партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналена Бербок назначена министром иностранных дел ФРГ, соответствующее назначение произвел в среду президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Трансляция церемонии состоялась на телеканале N24.

Бербок неоднократно высказывалась против «Северного потока – 2», а также обвиняла Москву в «шантаже» в свете рекордно высоких цен на газ, что РФ неоднократно отвергала. Как представитель «Зеленых» она выступает за отказ от угольной энергетики и развитие возобновляемых источников энергии, а также аналогичные решения в строительстве, сельском хозяйстве и других сферах, передает РИА «Новости».

Как отметил немецкий политолог Александр Рар, Бербок не имеет никакого опыта во внешней политике и не видит, в каких областях можно работать с Россией. По его словам, при формировании коалиции «Зеленые» боролись за место главы МИД, чтобы проводить свою политику «либеральных ценностей» и прав человека, и опасность представляет убежденность Бербок в преимуществе западной морали.

При этом, директор по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов выразил мнение, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц не будет поддерживать радикальный настрой Бербок. Что касается «Северного потока – 2», то проект, по его мнению, будет запущен, так как он уже достроен и готов к работе и его запуск поддерживают другие партии.

Ранее германский политолог Александр Рар рассказал газете ВЗГЛЯД, что «Министры-«зеленые» в новом кабинете министров ФРГ будут выступать против «Северного потока – 2», но канцлер Шольц настроен на конструктив и разрядку».

В среду депутаты германского Бундестага нового созыва избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. Парламентарии проводили аплодисментами экс-главу кабинета министров, представительницу Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелу Меркель. Впервые за 16 лет федеративной республикой будет управлять мужчина, но правительство будет гендерно равным: восемь из 16 министров – женщины.

После проигрыша блока ХДС – Христианско-социальный союз (ХДС-ХСС) на выборах в Бундестаг новый кабинет сформирован из представителей трех политических сил – Социал-демократической партии Германии, либеральной Свободной демократической партии и партии «Союз-90/Зеленые». Новоизбранный канцлер Шольц ранее заявил о планах остаться на посту главы кабмина больше одного срока. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать России от нового канцлера ФРГ. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Россия требовала вычеркнуть из преамбулы закона об особом статусе Донбасса упоминание о переселенцах – Казанский

07.08 / Познер оценил шансы Лукашенко на победу

30.06 / Путин заявил, что не видит смысла встречаться с Зеленским

25.06 / Москва открылась для бизнеса и… военного парада

24.04 / Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП

04.04 / Володин предупредил Украину о серьезных последствиях заявлений о Донбассе

31.05 / Мнения: Почему разваливается коалиция Байдена

21.07 / Апелляционный суд признал незаконным решение СБУ о выдворении белорусского анархиста Боленкова

05.10 / Новый Kia Sonet пользуется ажиотажным спросом в Индии

18.01 / В США решили подсветить сотни зданий в память о жертвах COVID

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика