 

СМИ: Байден намерен объявить о встрече с участием РФ и стран НАТО

08.12.2021, 19:16, Новости дня
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Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает к пятнице объявить о встрече с участием РФ и стран НАТО, чтобы обсудить обеспокоенности РФ относительно действий альянса, информирует Reuters.

«Байден заявил, что рассчитывает к пятнице объявить о встрече с Россией и странами НАТО, чтобы обсудить обеспокоенности РФ относительно НАТО», – приводит сообщение агентства РИА «Новости», источник при этом не уточняется.

Также отмечается, что Байден заявил, что США не будут применять силу против РФ в одностороннем порядке.

Ранее стало известно, что глава американского государства Джо Байден в ответ на слова президента РФ Владимира Путина об обеспокоенности продвижением НАТО на восток обещал обсудить эту тему с членами альянса.

Напомним, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.  



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