 

В клубе английской Премьер-лиги выявили 13 случаев COVID-19, восемь из них – у футболистов

08.12.2021, 19:14, Новости дня
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Об этом, выступая через Zoom накануне матча Лиги конференций против французского “Ренна”, заявил главный тренер команды Антонио Конте, сообщил 8 декабря ESPN.

По словам наставника, “говорить сегодня о футболе невозможно”, так как в клубе “крупная вспышка” и неизвестно, “что может случиться завтра”.

В то же время Конте не назвал имена игроков, заболевших COVID-19.

Матч “шпор” против “Ренна” должен состоятся 9 декабря в Лондоне, отмечается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

УЕФА настаивает на проведении поединка, так как у Тоттенхэма” остаются в наличии минимально необходимые для этого 13 футболистов, подчеркивает ESPN.

12 декабря у “шпор” запланирован гостевой матч 16-го тура АПЛ против “Брайтона”. По данным телеканала, клуб попросит Лигу перенести поединок.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, в Великобритании подтвердили более 10,56 млн случаев COVID-19, умерло 145,8 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

Согласно информации ВОЗ, Великобритания – одна из 57-ми стран где выявили штамм коронавируса “Омикрон”, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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