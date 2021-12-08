 

Диетолог рассказала о большой пользе кофе для печени

08.12.2021, 19:06, Разное
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Кофе является самым полезным продуктом для печени. Об этом заявила известный американский диетолог Кортни Д’Анджело.

По словам специалиста, результаты многих исследований свидетельствуют о позитивном эффекте употребления кофе на снижение риска цирроза печени. Кроме того, кофе снижает накопление жира в организме и служит неплохой защитой от жировой болезни печени. Однако Д’Анджело подчеркнула, что для достижения подобных эффектов кофе следует пить без сахара и молока, сообщает Vse42.ru.



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