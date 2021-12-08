Диетолог рассказала о большой пользе кофе для печени

Кофе является самым полезным продуктом для печени. Об этом заявила известный американский диетолог Кортни Д’Анджело.

По словам специалиста, результаты многих исследований свидетельствуют о позитивном эффекте употребления кофе на снижение риска цирроза печени. Кроме того, кофе снижает накопление жира в организме и служит неплохой защитой от жировой болезни печени. Однако Д’Анджело подчеркнула, что для достижения подобных эффектов кофе следует пить без сахара и молока, сообщает Vse42.ru.