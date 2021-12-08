 

В Росрыболовстве рассказали о важных правилах выбора красной икры

08.12.2021, 19:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

При выборе красной икры следует проверять регион производства и не покупать продукт на развес. Такими советами поделился заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Василий Соколов.

Соколов пояснил, что при покупке икры на развес есть риск получить “кота в мешке”. Специалист обратил внимание, что наиболее высоким качеством будет обладать икра, которую перерабатывали в месте добычи, поэтому важно внимательно изучать информацию на упаковке продукта, сообщает “Радио 1”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Итальянская фирма Cristofari опровегла информацию о туалетном ёршике за 700 евро

06.07 / Во Владивостоке умирающего мужчину пришлось силой забирать у кришнаитов

31.12 / Мнение: РПК остается бельмом на глазу турецко-иракских отношений

24.04 / Мнение: Не помню, но горжусь

27.04 / Зеленский начал подготовку к встрече с Путиным

15.12 / Работа в пижаме далеко не всегда приносит счастье – исследование

24.07 / Пенсионерам выплатят по 500 рублей за обещание не смотреть расследование о Володине

11.11 / В Басманном районе Москвы отремонтируют дом 1912 года постройки

21.01 / Ученые рассказали о новом способе омоложения мозга

18.02 / Мнение: Спасите детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика