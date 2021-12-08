Сенатор Джабаров обратил внимание на избирательный подход ЕС касательно санкций против ЧВК

Санкции Европейского союза (ЕС) против «ЧВК Вагнера» нацелены на Россию в общем, уверен первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По мнению политика, если бы ЕС действительно намеревался навести порядок в деятельности частных военных компаний, то такие инициативы в первую очередь коснулись бы стран Европы — на Западе сеть ЧВК имеет гораздо более долгую историю.

«Если бы европейцы все ЧВК подвергали подобным санкциям, то это можно было бы понять. А когда они избирательно называют ЧВК “Вагнер”, связывая с Россией, это говорит о том, что это дежурное решение. Вызывает сожаление, такой избирательный подход Евросоюза» —объяснил сенатор.

Ранее утром стало известно, что постоянные представители 27 стран ЕС одобрили введение санкций против российской «ЧВК Вагнера». Рестрикции коснутся как самой структуры, существование которой юридически не подтверждено, так и частных лиц, которые, по мнению европолитиков, якобы имеют к ней отношение.

Кампания ЕС против ЧВК из РФ укладывается в рамки антироссийской истерии, которая принимает уже гротескные формы. Неудивительно, что авторами резолюции являются представители Литвы и Эстонии. Кроме того, санкции выгодны Франции, которая вследствие потери своего авторитета в своих бывших колониях в Африке обеспокоена ростом влияния России.

Окончательное решение будет приниматься 13 декабря, в тот же день планируется продлить очередной пакет санкций Евросоюза против Москвы.