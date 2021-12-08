Мнение: Парадокс ЦИАНа

Забавное маленькое происшествие с “доской объявлений” ЦИАН – крупнейшим пока сайтом в Рунете, предоставляющим услуги для лиц, желающих продать или сдать в аренду свою недвижимость. На ЦИАНе действительно удобно как подавать объявления о продаже, так и искать информацию, если ты покупатель или риелтор. Знаю не понаслышке, так как сам, было дело, поработал одно время риэлтором (был и такой эпизод в моей биографии).

Так вот этот сайт давеча объявил всем своим будущим клиентам, что отныне и вовеки веков на сайте запрещаются объявления, в которых продавец или риелтор пытаются каким-то образом сортировать клиентуру – по расовым, национальным, религиозным или еще каким признакам. Проще говоря, отныне на ЦИАНе объявы с ограничениями типа “Только для славян”, “Только для православных” или “Кроме кавказцев” публиковаться не будут.

Вообще, скажем мы со смехом, этим своим демаршем ЦИАН… всего лишь заявил о своей приверженности закону, а точнее – Конституции РФ, конкретно – ее 19 статье, часть 2:

“2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности”.

Из этой 19 статьи прямо следует, что если некто Иванов сдает квартиру в аренду на год, ее имеет право снять и индус, и грек, и гей, и даже негр преклонных годов иудейского вероисповедания – и бедный Иванов не должен никому из них отказывать на основании их расы, кожи или еще чего. Это утверждение, понятно, вызовет бурю негодования в комментах, в основном в связи с подразумеваемым вопросом – “Это что, и ЧЕЧЕНЦУ я обязан буду сдавать???!” – но претензии не ко мне. Не нравится действующая Конституция – надо было предлагать в нее соответствующие поправки (благо, еще в прошлом году была чудесная возможность) и за них голосовать. Шутка.

Другое дело, что не совсем понятно – а при чем в данном случае доска объявлений? Если Иванов в своем объявлении на сайте недвижимости пишет “НЕ СДАМ НИКОМУ, КРОМЕ ЗОРОАСТРИЙЦЕВ!” – разве это вина сайта? По идее, все должно было быть проще: некий Иванов пишет ТАКОЭ в паблик, ЛЮБОЙ человек, увидев такое, пишет в прокуратуру и просит принять меры.

Или более изысканный вариант: Иванов пишет объяву про зороастрийцев, Сидоров, увидя такое, подает на Иванова заяву в суд – дескать я, Сидоров, как раз собирался снять квартиру, но увидел такое объявление, понял, что я не зороастриец и потому подвергся дискриминации по признаку религии; это, гражданин судья, принесло мне неисчислимые моральные страдания, прошу обязать подателя сего объявления мне их компенсировать в размере… и круглая сумма. Всё – судебная практика живо бы отбила охоту у общественности подавать такие объявления.

Но – этого не было, что говорит лишь о том, что в РФ не работает не только Конституция, но и суды.

Тогда вопрос – а почему ж ЦИАН спохватился только сейчас со своими запретами? Откуда вдруг пробудилась такая страсть к неработающей Конституции РФ?!

Ларчик просто открывался. Оказывается, ЦИАН всего лишь… выставил свои акции на публичное размещение через Нью-Йоркскую биржу. А там, говорят, все строго: если инвесторы прослышат, что на ЦИАНе могут публиковаться ксенофобские или даже, о ужас! – расистские объявления – пиши пропало: инвесторы отвернутся, акции упадут, крах, катастрофа и банкротство. Поэтому хозяева площадки кинулись быстренько “подчищать” свои правила, чтобы соответствовать… никакой не Конституции (на которую они, как и весь русский народ, плевать хотели), но… “Новой Нормальности”.

Почему Новой Нормальности? Ну посудите сами: по идее, какова должна быть реакция АКЦИОНЕРА некой фирмы, когда он узнаёт, что фирма, чьи акции он держит, приняла решение поперек господствующей в обществе практики – некое требование, которое с гарантией сократит круг ее потенциальных клиентов? По идее, он должен был бы немедленно отдать приказ брокеру “продавай!”

И наоборот: если есть АО “доска объявлений”, которое принимает платные объявления ото всех и любого содержания, отчего и пользуется популярностью в своем государстве, а закон, который она при этом нарушает, все равно там никто не соблюдает – разве это не повод в “старой нормальности” акции такой фирмы скорей прикупить, пока еще больше не подорожало?

Но в новой нормальности – все наоборот: ЦИАН, доселе преуспевающий в условиях РФ, принял решение против собственных клиентов (их большей части) – и акционеры, проникшиеся идеалами “новой нормальности”, кинулись его акции скупать. Типа в качестве ИДЕЛОГИЧЕСКОЙ благодарности за “правильное поведение”.

Это вполне в духе эпохи, когда “правильное” постоянно входит в противоречие с “прибыльным” (что и составляет суть “новой нормальности”). Примеров куча – хотя бы то, что сейчас происходит в Европе с ценой газа и угля, и только из-за затеянной борьбы с “карбоном”. Суть Новой Нормальности – прибыль не нужна и даже сомнительна, вместо прибыли должны быть поощрения от государства или от “правильных инвесторов”. За что? За лояльность Новой Нормальности!

Круг замыкается. И ЦИАН тоже можно понять (точнее, его создателей): можно было бы работать по старинке, зарабатывать какие-то копейки на рынке России, потные трудовые рубли всяких ивановых с их национальными, расовыми и прочими предрассудками – и все время балансировать в мрачной Раше на грани банкротства или “отжатия” товарищем майором. А можно – отдаться Мировой Жабе, прийти в Нью-Йорк, получить там целую груду полновесных “настоящих денег” (вместо российских фантиков) – да и забыться в прогрессивном посмертии.

Понятно, на какой выбор мы все обречены.