 

Мнение: Упрощенное масочное делопроизводство

08.12.2021, 18:56, Разное
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Верховный Суд РФ признал законным упрощенное штрафование за отсутствие медицинских масок там, где требуется их ношение.

Упрощенное масочное делопроизводство

По делам о нарушении масочного режима теперь можно не проводить расследование и не назначать экспертизы, для привлечения к ответственности достаточно протокола и фотофиксации. Об этом 8 декабря сообщается в постановлении коллегии по административным правонарушениям Верховного суда России.

Верховный суд рассмотрел жалобу одного из столичных продуктовых магазинов. Районный суд вынес решение о штрафе торговой точки на 100 тыс. рублей из-за того, что продавец находился на рабочем месте без маски. Администрация магазина не согласилась с решением районного органа, так как не были проведены ни экспертиза по фотографии, ни допрос понятых. Тогда руководители обратились в Верховный суд.

Верховный суд в свою очередь согласился с тем, что в этом случае для установления виновности нет «необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике», передает «РИА Новости».
«Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу», — сказано в постановлении.

В административном расследовании также нет нужды, потому что оно «проводится только в тех случаях, когда осуществляются экспертиза или иные требующие значительных временных затрат процессуальные действия». 15 ноября сообщалось, что НМИЦ профилактической медицины Минздрава России разработал уникальную интеллектуальную систему, которая может усилить контроль за ношением масок.

Система определяет наличие маски на лице и правильность ее ношения. Также она может вести статистику нарушений и голосом оповещать человека о нарушении. Кроме того, о факте нарушения сообщат лицам, которые отвечают за соблюдение эпидемиологического режима в том или ином учреждении.

https://iz.ru/1261306/2021-12-08/verkhovnyi-sud-rossii-razreshil-shtrafovat-za-otsutstvie-maski-po-foto – цинк

Следующий этап – автоматизация штрафов за отсутствие медицинских масок с отправкой начисленных штрафов по почте или на аккаунт в "Госуслугах", подобно тому, как это реализовано в отношении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Попался на камеру без маски в ресторане, тебе на смартфон прилетает уведомление – вам штраф, 5000 рублей.

Источник: Colonel Cassad



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