 

Sony продемонстрировала прототип VR-шлема с поддержкой разрешения 8K

08.12.2021, 18:50, Новости дня
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Прототип нового шлема виртуальной реальности продемонстрировали специалисты из японской компании Sony. По словам разработчиков, данное VR-устройство обеспечивает качественную картинку с разрешением 8К.

Для того чтобы достичь этого высокого показателя, инженеры использовали два VR-экрана по 4К. Кроме того, представители Sony заявили, что очевидным преимуществом нового шлема стала крайне низкая задержка.

Наконец, в компании заявляют, что смели справиться с одним существенным недостатком многих шлемов виртуальной реальности. Использование данного устройства не должно вызвать головокружений у человека, утверждают они. Секрет в использовании намного большего количества датчиков.



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