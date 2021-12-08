Sony продемонстрировала прототип VR-шлема с поддержкой разрешения 8K

Прототип нового шлема виртуальной реальности продемонстрировали специалисты из японской компании Sony. По словам разработчиков, данное VR-устройство обеспечивает качественную картинку с разрешением 8К.

Для того чтобы достичь этого высокого показателя, инженеры использовали два VR-экрана по 4К. Кроме того, представители Sony заявили, что очевидным преимуществом нового шлема стала крайне низкая задержка.

Наконец, в компании заявляют, что смели справиться с одним существенным недостатком многих шлемов виртуальной реальности. Использование данного устройства не должно вызвать головокружений у человека, утверждают они. Секрет в использовании намного большего количества датчиков.